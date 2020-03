NÆR MEDARBEIDER: Statsminister Erna Solberg (H) og statssekretær Rune Alstadsæter (t.h) i vandrehallen på Stortinget i forbindelse med NAV-skandalen i 2019. Foto: Ola Vatn, VG

Ernas høyre hånd har fått påvist coronavirus

To statssekretærer har fått påvist smitte av coronaviruset. Flere medlemmer av finanskomiteen og statsråder er i karantene, men ikke Erna Solberg.

Det dreier seg om Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor og Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, bekrefter kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor overfor NTB tirsdag kveld.

– Begge er hjemme og forholder seg til de regler og retningslinjer som gjelder for dem som er bekreftet smittet av viruset og skal være i såkalt hjemmeisolasjon. Isolasjonen varer til legen sier at de er smittefrie, normalt 7 dager etter at de er friske, skriver Hjukse i en epost.

Ingen karantene på Erna

Statsministeren har ikke hatt nærkontakt med, slik det er definert i forskriften, med de to statssekretærene. Hun er derfor ikke i karantene.

Alstadsæter svarer VG at han henviser til sin siste Facebook-status for hvordan han har det. Der skriver han blant annet:

– Jeg fikk symptomer på viruset i helgen, og fikk beskjed i ettermiddag om at jeg har positiv test. Jeg er derfor i hjemme-isolasjon sammen med min familie. Jeg var allerede i karantene fra torsdag morgen, av forsiktighetshensyn. Men familien som utløste karantenen har siden testet negativt. Jeg følger de anbefalinger og retningslinjer som gjelder for oss som er smittet.

Vet ikke hvor han ble smittet

Vegard Einan, som jobber som statssekretær i arbeidsdepartementet for Torbjørn Røe Isaksen, sier han også fikk det positive testsvaret i ettermiddag. Han merket ingen symptomer før mandag, da han fikk feber.

Han sier han ikke har vært i kontakt med Torbjørn Røe Isaksen, eller noen andre statsråder, siden før helgen.

– Man er smittefarlig vel 24 timer før man får symptomer. Jeg har ikke vært i nærheten av Torbjørn eller noen regjeringsmedlemmer på statsrådsnivå siden før helgen, sier han.

– Jeg har varslet de jeg har vært i kontakt med i løpet helgen så alle de har fått informasjon, i tråd med retningslinjene til helsemyndighetene.Han sier han heller ikke har vært i kontakt med Rune Alstadsæter på mange dager, og han vet ikke hvor smitten kan komme fra.

– Det er det som er litt spesielt med denne situasjonen. Jeg har ikke vært på reise, og jeg har ikke blitt kontaktet av noen som har blitt konstatert smittet.

– Nå blir det karantene i tråd med råd og regler. Foreløpig er formen relativt bra.

JOBBER TETT: Statsminister Erna Solberg (H) og statssekretær Rune Alstadsæter (t.h) i vandrehallen på Stortinget under fremleggelsen av statsbudsjettet for 2020. Foto: Frode Hansen, VG

Senest onsdag i forrige uke var Alstadsæther i vandrehallen på Stortinget og styrte pressearbeidet etter at Erna Solberg ble grillet om coronaviruset.

Han ledet også pressekonferansen senere samme dag der Solberg kommenterte Skei Grandes avgang.

