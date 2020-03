Helsetopper: Slik kan vi dempe smittepresset

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer til nasjonal dugnad mot smittespredning: Samtidig vedgår avdelingsdirektør Svein Lie at flere kunne ha vært virus-testet hvis man hadde hatt flere test-sett.

Helsedirektøren har alle fullmakter til å treffe beslutninger på nasjonalt nivå, for å sørge for at alles liv og helse ivaretas på best mulig måte.

– Men viktigere enn alt jeg gjør, er hva vi samlet i befolkningen gjør, sier Guldvog.

– Jo mer vi klarer å løfte sammen, jo mindre behøver vi av omfattende tiltak som vi ser i andre land, legger han til.

Han snakker om å vaske hendene, om å hoste i albuen eller et tørkle som kastes før hendene vaskes igjen. Om å holde oss hjemme, når vi blir syke. Om å vaske glatte overflater hvor viruset kan oppholde seg over lengre tid.

– Alt dette kan dempe smittepresset i befolkningen betydelig, sier Guldvog.

PRESSET: Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer folk til å følge corona-rådene fra helsemyndighetene. Foto: Sven Arne Buggeland

Reagerer på karantenebrudd

Helsedirektøren reagerer skarpt på meldinger om at personer som er satt i karantene fordi de er i risikogruppen som kan utvikle sykdom, har forlatt sitt hjem for å gå i butikken eller foreta andre gjøremål.

– De som er i karantene, skal ikke møte andre mennesker på nært hold, unntatt dem de bor sammen med. Bryter du karantenen, bidrar du til risikospredning, sier helsedirektøren.

Guldvog sier at helsemyndighetene vil vurdere strengere tiltak, om tydelige beskjeder om å holde seg hjemme ikke har den ønskede effekt.

– Gledelig budskap

Onsdag uttrykte helsedirektøren sterk bekymring for at Norge ikke har nok utstyr til personlig smittevern for helsepersonell. Torsdag var tonen en annen.

– Norsk industri og teknologibedrifter har meldt tilbake at de kan hjelpe. Det er et gledelig budskap og en veldig stor lettelse for oss, sier Bjørn Guldvog.

Han berømmer tekobedriften Janus i Bergen, som har gitt beskjed om at de kan produsere munnbind i store kvanta ved å legge om deler av produksjonen.

Sykehusinnkjøp, som samordner anskaffelser for helse- og omsorgssektoren og kommunene, vil kontakte bedriftene som melder seg. De nye produktene må tilfredsstille kravene som helsetjenesten stiller.

– Så får vi se om løsningene vi blir presentert, dekker behovene fullt og helt. Men jeg er dypt takknemlig overfor næringslivet, som responderer så raskt og så konstruktivt, sier helsedirektør Guldvog.

TRÅR TIL: Tekobedriften Janus i Bergen legger om produksjonen for å lage munnbind til helsepersonell. Foto: NTB scanpix

Lagre for minst en måned

Han har særlig vært urolig for beholdningen av munnbind og åndedrettsvern. På sikt kan det også bli manko på smittevernfrakker, hansker og beskyttelsesbriller.

– Beholdningen varierer, for ulikt utstyr og i ulike deler av landet.

– Men har dere lagre av smittevernutstyr bare for noen dager fremover?

– Nei, det er ikke snakk om dager. Det er snakk om måneder.

– Uansett hva som kommer av leveranser fra norsk industri eller fra utlandet, vil befolkningen holde i flere måneder fremover?

– Jeg kan ikke med sikkerhet si flere måneder. Det avhenger av smittesituasjonen vi kommer inn i. Det er høyst usikkert, sier helsedirektøren.

Kunne ha testet flere

Fredag oppdaterte avdelingsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet VG om utstyrssituasjonen.

– Er kriteriene for når folk skal testes klare og tydelige nok? Hva tenker du om praksis, Lie?

– Testing er ikke nødvendig hvis du ikke har vært i kontakt med noen som kan være smittet. Vi må ha litt rasjonering på bruken av testene, for det er noe knapp kapasitet. Ikke voldsomt knapp, men noe knapp kapasitet. På de første testene så var det kanskje 100 tester før du fant én positiv, men dette kommer til å endre seg. Informasjonen er sånn at FHI har opplysninger på sin hjemmeside som sier noe om risiko og når folk skal testes. Kommer du fra en reise i Nord-Italia, så skal du testes, fastslår Lie.

RASJONERER PÅ TESTER: Avdelingsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet møtte pressen fredag. Foto: Krister Sørbø, VG

– Hadde flere blitt testet hvis man hadde flere test-sett?

– Ja, det kunne ha vært det. Men vi må være noe nøkterne på om det er en reell risiko for smitte. I hvert fall i denne fasen. Så kan det være at vi senere må være mer rause med testingen av hensyn til større smittespredning. Men da forsvinner også litt av vitsen med å teste. Fordi hvis smitterisikoen fra alle kanter er veldig stor, så faller noe av behovet. Men stort sett så er det viktig å teste de som er syke for å vite hva du behandler.

– Er du trygg på at tilstrekkelig mange blir testet for coronaviruset?

– Til nå har jeg vært det, fordi de aller fleste testene har vært negative. Men risikoen er der med tanke på kapasitet, og det kan være utfordringer på å nå alle smittede senere, men da er det mest fordi man skal ha en presis diagnose før man behandler. Det kan jeg ikke si eksakt hvordan blir i fremtiden. Men akkurat nå har vi testet nok.

KJØR OG TEST: Drive-in-testing er allerede innført i Oslo, som på Aker legevakt. For å bli testet i teltet må man på forhånd ha avtalt tid med legevakten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Kunne dere ha bestilt flere testsett?

– Det er bestilt flere testsett. Noen av sykehusene har ubegrenset tilgang på kjemikalier som skal til for å teste. Det er noen begrensninger på enkelte apparatlinjer, men der har produsentene meldt om hva de kan levere, svarer Svein Lie.

Ifølge helsedirektør Guldvog kommer det nye løsninger på virustester fra leverandørene, samtidig som det er aktuelt å bruke substrater som er utviklet i Norge.

– Her er vi også på god vei til å bli mer robuste. Situasjonen beveger seg i riktig retning, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

