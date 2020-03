SKJEBNEVALG: Hallstein Bjercke leder komiteen som kan kaste Trine Skei Grande som toppkandidat for Oslo Venstre før stortingsvalget i 2021. Foto: Terje Pedersen

Vil vrake Grande – nå leder han komiteen som avgjør hennes stortingsskjebne

Torsdag ettermiddag ba Hallstein Bjercke Venstre-leder Trine Skei Grande om å trekke seg. Torsdag kveld ble han valgt til leder av nominasjonskomiteen i Oslo Venstre.

Det er denne komiteen som holder Trine Skei Grandes fremtid på Stortinget i sine hender.

– Dette synes jeg er tungt og vanskelig å si. Jeg har vært Trines støttespiller i 20 år og jobbet tett sammen med henne i mange år, men i går fortalte jeg valgkomiteens leder at jeg mener det er riktig at Venstre velger en ny partileder på landsmøtet i år, sa Hallstein Bjercke til Dagbladet torsdag ettermiddag.

Han er leder i Venstres bystyregruppe i Oslo, og toppet partiets liste i ved høstens kommunevalg. Han avviser å kommentere hva komiteen vil lande på.

– Jeg er valgt til å lede nominasjonskomiteen. Det er et ansvar jeg tar på det største alvor og jeg skal gjøre alt jeg kan for at prosessen blir skikkelig og ryddig, sier Bjercke til VG og fortsetter:

– Det første vi skal gjøre er å høre hva Oslo Venstres medlemmer mener og komiteens innstilling legges fram til høsten. Før det kommer jeg ikke til å kommentere eventuelle kandidater.

Risikerer leder utenfor Stortinget

Frem til 2021 har Venstre åtte representanter på Stortinget, to av dem fra Oslo. Det er tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Guri Melby, som er vara for partileder Grande.

På to år har Venstre kun et fåtall ganger karret seg over sperregrensen på Poll of polls gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger. På VGs siste partibarometer får de kun 3,3 prosent av stemmene.

Det betyr at partiet risikerer å få så lite som to stortingsrepresentanter ved valget i 2021 hvis ikke oppslutningen øker og de får over 4 prosent.

Da er spørsmålet om Grande skal ta gjenvalg til Stortinget fra Oslo – eller om hun skal slippe til nye krefter. Hvem som er Oslo Venstres toppkandidat blir avgjort allerede til høsten.

– Det må nominasjonskomiteen i Oslo ta stilling til. Vi har ingen synspunkter på nominasjonsprosessen i Oslo, men Venstre har et akutt behov for endringer, både når det kommer til profil og politikere. Kravet om fornyelse må også omfatte stortingslistene i 2021, sa Ane Breivik, leder i Unge Venstre, til VG tidligere denne uken.

Kun to ferske Venstre-politikerne ble valgt inn på Stortinget i 2017. De seks andre har alle ansiennitet på over seks år, inkludert Trine Skei Grande med over 18 år som stortingsrepresentant bak seg.

Ansiennitet på Stortinget: Trine Skei Grande: 18 år og 138 dager

André N. Skjelstad: 10 år og 156 dager

Abid Raja: Seks år og 240 dager

Ola Elvestuen: Seks år og 215 dager

Terje Breivik: Seks år og 156 dager

Ketil Kjenseth: Seks år og 156 dager

Carl-Erik Grimstad: To år og 156 dager

Jon Gunnes: To år og 156 dager Mens Trine Skei Grande og Abid Raja sitter i regjering møter varaene: Guri Melby: To år og 69 dager

Solveig Schytz: 67 dager Kilde: Stortinget.no. Per 4. mars 2020. Vis mer

