CORONAKRISE: Ruter er Norges største transportør, med 387 millioner påstigninger i 2018. Men de har mistet nesten alle passasjerene over natten. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Ruter kan tape 380 millioner i måneden – ber om krisepakke

Nesten ingen tar bussen under coronakrisen. Nå ber kollektivselskapene om en egen krisepakke for å unngå permitteringer og konkurser.

Nå nettopp

– Vi blør penger. Nitti prosent av passasjergrunnlaget er borte. Vi står foran et tap på mellom 330 og 380 millioner i måneden, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

For Reiseselskapet Ruter, som dekker Oslo og tidligere Akershus i Viken fylke, er dette dramatiske tall. Salg av billetter og periodekort dekker inn rundt 70 prosent av kostnadene til kollektivdrift, opplyser Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo.

Fredag kuttet Ruter avganger tilsvarende 15 prosent av trafikken. Byråd Hermstad ber om krisehjelp fra Stortinget.

– Når staten er villig til å bruke penger for å redde et multinasjonalt flyselskap som i hovedsak flyr til utlandet, da må staten også være villig til å legge penger på bordet for kollektivtrafikken som er bærebjelken i veldig mange lokalsamfunn, sier han.

– Kan ikke stå i et sånt tap

Regjeringen kom torsdag med en milliardpakke til en kriserammet flybransje. Totalt stiller staten med opptil seks milliarder i lånegarantier. Børsnoterte Norwegian kan nyte godt av hele tre milliarder, dersom selskapet innfrir myndighetenes krav.

Hermstad håper Solberg-regjeringen og Stortinget nå retter øynene sine mot buss, bane og ferger. Ruter er langt fra alene om å slite.

HJELP: Byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG) i Oslo frykter konsekvensene for Ruter uten statlig hjelp under coronakrisen. Fra januar til sommeren 2020 er han byråd mens Lan Marie Berg (MDG) er i foreldrepermisjon. Foto: Mattis Sandblad

– Det sier seg selv at ingen kan stå i et sånt tap over tid, og kollektivtransporten i Oslo og Viken er samfunnskritisk infrastruktur. Nå ber vi storting og regjering vurdere redningspakker for kollektivtransporten tilsvarende det vi ser i luftfarten, sier Hermstad.

Nedgangen i passasjertall er dramatisk for kollektivselskaper i hele Norge.

Bransjeorganisasjonen Kollektivtrafikkforeningen anslår at bransjen samlet kan komme til å tape opp mot 860 millioner kroner i måneden i bortfall av billettinntekter, opplyser daglig leder Olov Grøtting til VG.

STORE: Ruter er Norges største transportør, med 387 millioner påstigninger i 2018. Det er for eksempel mer enn fem ganger flere enn gamle NSB, ifølge Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Frykter konkurser

I Norge administrerer fylkene kollektivtrafikken, enten direkte eller gjennom offentlig eide selskaper – som for eksempel Ruter i Oslo og gamle Akershus eller Skyss i gamle Hordaland. Selskapene som kjører bussene og ansetter sjåførene er ofte privateide.

Spesielt disse operatørselskapene er sårbare økonomisk under coronakrisen.

– Hva vil skje dersom det ikke kommer en krisepakke?

– Det vil gå utover alle de brukerne som er avhengige av å komme seg frem, ikke bare i Oslo, men i hele landet, sier Hermstad til VG.

– Hvis dette varer blir det en krise, fordi man ikke vil ha egenkapital til å drifte kollektivtransporten lenger. Det vil forplante seg lenger ned i verdikjeden og vi kan se både bussoperatører og administrasjonsselskaper som ikke klarer seg lenger, sier Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen.

– Må unngå konkurser

Hermstad opplyser at Ruter så langt har unngått permitteringer og vil gjøre sitt beste for å opprettholde et godt rutetilbud gjennom hele krisen.

En viktig årsak til dette er smittevernhensyn: det er viktig at det er god plass i kollektivtrafikken, slik at folk slipper å stå tett sammen. Mange har ikke mulighet til å jobbe på hjemmekontor.

– Regjeringen bruker bare få dager på å komme opp med milliarder til luftfarten. Da sier det seg selv at kollektivtrafikken også må få en tilsvarende krisepakke, sier Hermstad.

Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport og flere andre organisasjoner sendte derfor onsdag et brev til myndighetene for å synliggjøre utfordringene og inntektstapet bransjen står overfor. Organisasjonene ber i brevet myndighetene om at de tapte inntektene vil bli kompensert allerede førstkommende mandag.

– Vi trenger ekstra midler til drift i en overgangsperiode. Vi kan ikke komme i den situasjonen at mange av bussoperatørene går konkurs. Når denne krisen er over skal vi også ha en kapasitet som kan gå inn og få samfunnet opp å gå igjen raskt, sier Grøtting.

Publisert: 21.03.20 kl. 07:30

Les også

Fra andre aviser