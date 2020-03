Sjef i advokatfirma slår transportfirmaet sitt konkurs

SJEFEN: Afzzal Ghauri var en suksessfull eiendomsmegler før han ble dømt for lånebedragerier i 2015. Under soningen bygde han både opp Advokatfirmaet Rogstad og et eiendomsmeglerfirma. Han har også vært involvert i et bilverksted og et transportfirma, hvor sistnevnte nå er konkurs. Foto: Tore Kristiansen