Ansatt i Helsedirektoratet coronasmittet – deler av toppledelsen i karantene

En ansatt i Helsedirektoratet er coronasmittet. Det gjør at både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg er i karantene.

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding lørdag.

– Medarbeideren har vært i nærheten av flere i ledelsen, som etter retningslinjene nå er satt i karantene. Smittesporing gjennomføres, slik at andre som også har vært i nærheten av vedkommende, blir satt i karantene, heter det.

Guldvog i karantene

Det betyr at helsedirektør Bjørn Guldvog leder direktoratet fra karantene hjemme. Det samme gjelder deler av toppledelsen.

– Jeg ble testet i går og testen var negativ, sier Guldvog.

Den smittede medarbeideren har også deltatt i møter i Helse- og omsorgsdepartementet, noe som gjør at departementet nå har en gjennomgang for å kartlegge nærkontakter.

Guldvog bekrefter at Helsedirektoratets lokaler er midlertidig nedstengt.

– Vi stenger lokalene våre midlertidig for en fullstendig nedvask. Det gjør vi for å kunne ta opp virksomheten vår for fullt på mandag, sier han til VG.

Lørdag opplyser departementsråd Bjørn-Inge Larsen at han selv og én til fra i Helse- og omsorgsdepartementet også er i karantene.

– Medarbeideren og jeg har vært nærkontakt med personen som er påvist smitte i Helsedirektoratet, opplyser departementsråden til VG.

Alle de berørte er uten symptomer og i arbeid, ifølge departementet.

Stoltenberg også i karantene

Dette berører også Folkehelseinstituttet og deler av ledelsen. Direktør Camilla Stoltenberg leder også instituttet fra karantene, ifølge en pressemelding fra Helsedirektoratet. Det skal avklares om hun skal i 14 dagers karantene eller ikke.

En annen person i FHIs ledergruppe er også satt i karantene.

– Dette er en krevende situasjon, som for mange andre som har medarbeidere og ledere i karantene. Jeg er ikke syk, og leder Folkehelseinstituttet fra karantene. Folkehelseinstituttet har gode medarbeidere og jeg er ikke engstelig for instituttets evne til å håndtere situasjonen, sier Stoltenberg til VG.

– Som i flere virksomheter i Norge er dessverre nå Helsedirektoratet berørt av coronavirus. Helsedirektoratet har et godt mannskap, så jeg vet vi skal klare dette sammen, sier Bjørn Guldvog.

