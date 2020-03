Kjartan Furnes er nyretransplantert, og jobber som intensivsykepleier ved Ullevål sykehus. På grunn av transplantasjonen må han gå på immundempende medisiner for at kroppen ikke skal avvise det nye organet. Nedsatt imunnforsvar gjør at han kan bli alvorlig syk av coronaviruset. Foto: Mattis Sandblad, VG

Advarer om konsekvensene av karantene­bryting: – Respektløst

Pasienter i risikogruppen for å bli alvorlig syk av coronaviruset reagerer på meldinger om karantenebrudd. Økt smittefare kan føre til dødsfall, sier de.

Kjartan Furnes er nyretransplantert, og jobber som intensivsykepleier ved Ullevål sykehus. På grunn av transplantasjonen må han gå på immundempende medisiner for at kroppen ikke skal avvise det nye organet.

Han og andre pasienter i samme situasjon har nedsatt immunforsvar, og tilhører derfor risikogruppen som er mer sårbare for å bli alvorlig syk om de blir smittet av coronaviruset Covid-19.

– Smitten utgjør en stor risiko for meg. Det er viktig at man ikke tenker at dette er et hysteri, og at viruset bare er en vanlig forkjølelse eller sesonginfluensa, sier Kjartan Furnes.

– Gi meg en sjanse

Også cystisk fibrose-pasienter tilhører risikogruppen. En av dem er Malin Kristiansen, som ber de som er blitt satt i karantene om å tenke seg godt om, og vurdere hva de vil bidra til ved å gå ut blant folk.

– Man blir satt i karantene av en grunn. Bryter man karantenen, øker det smittefaren og man kan bidra til at en man selv er glad i får viruset. Det er respektløst å ikke forholde seg til de reglene som blir satt, sier hun.

Kristiansen sier seg fullstendig enig i helsedirektoratets advarsler om karantenebrudd, etter at de hadde fått tilbakemeldinger på flere personer som ikke holdt seg hjemme slik de var blitt rådet til.

– Jeg har kun 30 prosent lungefunksjon. Hvis jeg får viruset, vet jeg ikke hva som skjer.

Kristiansen understreker at hun ikke er den eneste det gjelder, og at det er mange i ulike risikogrupper som av forskjellige årsaker har nedsatt immunforsvar og antibiotikaresistens. Hun mener dette er noe mange ikke tenker på.

– Jeg vil be dem som bryter karantenen, om å gi meg i risikogruppen en sjanse, sier sykepleier Kjartan Furnes.

Han føler han som helsepersonell havner i en dobbeltrolle, hvor han både skal hjelpe de syke, og selv trenger hjelp til å unngå smitte.

– Faren ligger i komplikasjoner viruset kan føre til for pasienter som meg. Det kan gi alvorlig lungebetennelse, lungesvikt eller død. Det er skremmende nok i seg selv for de fleste, sier han.

Furnes’ klare oppfordring er at folk følger råd fra Folkehelseinstituttet, og unngår pasienter på sykehus dersom man har symptomer eller mistenker at man kan ha vært utsatt for smitte.

– Føler du på en frykt for smitten?

– Det er en usikkerhet der, ja. Vi ser ikke konsekvensene av hva viruset kan innebære. I Italia stiger dødstallene, og vi kan få en lignende situasjon i Norge. Det er en sterk bekymring.

Furnes tar derfor enkelte grep i hverdagslivet. Han reduserer sosial aktivitet og er ekstra nøye med håndhygiene.

– Hadde jeg kjent på feber eller blitt forkjølet, ville jeg nok testet meg tidlig, sier han.

Forholdsregler

Kollektivt ansvar

Folkehelseinstituttet skriver at følgende grupper har større risiko for alvorlig sykdomsforløp:

Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

Eldre personer over 65 år.

Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon sier de oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd, og at brudd på karantene kan få alvorlige konsekvenser for folk i risikogruppen:

– Man kan redde liv ved å følge råd om hygiene og bevegelse. Vi må alle ta ansvar, sier informasjonssjefen.

– Om man er relativt ung og frisk, er det kanskje vanskelig å se for seg at viruset kan være dødelig for noen. Det er nok en del som ikke forstår alvoret, og bare tenker på at folk flest kommer seg.

Meldinger om brudd

Leder for legevakten i Bergen, Dagrun Waag Linchausen, har fått inn meldinger om at personer i coronakarantene skal ha oppsøkt treningssenter og butikker. Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Hun forklarer at de skiller mellom isolasjon og karantene, etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Personer med bekreftet smitte, eller som det er mistanke om smitte hos, blir satt i isolasjon. De skal ikke ut av huset eller ta imot besøk.

De som har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet settes i hjemmekarantene. Dette inkluderer alle som bor med en som er smittet.

Sitter man i karantene, kan man derimot bevege seg utenfor hjemmet, men oppfordres til å ikke oppsøke steder hvor de kan komme i tett kontakt med andre.

– Det kan være tøft å sitte inne i to uker i strekk. Derfor kan de som kun sitter i karantene få gå seg en tur utendørs når de føler behov for det, men vi ber om at de unngår folk, sier Linchausen.

En nærkontakt av en i karantene står derimot fritt til å bevege seg hvor som helst.

Linchausen forteller at de ikke har mottatt flere meldinger om karantenebrudd etter at saken ble kjent i mediene.

– Jeg tror folk har blitt mer bevisste nå. Budskapet mitt i dag er at dette skal gå bra, sier hun.

