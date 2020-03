BEKYMRET REKTOR: Hilmar Berge Flatabø er rektor på Tøyen skole i Oslo. På fredag hadde han mer enn nok med å legge til rette nettressurser for hjemmeundervisning for elevene på skolen. Foto: Sonja Holterman, Utdanningsnytt

Oslo-rektor: - Våre elever rammes spesielt - fem-seks søsken i små leiligheter

Stengningen av skoler rammer familier i noen bydeler i Oslo spesielt tøft, konstaterer rektor Hilmar Flatabø på Tøyen skole. Han føler avmakt overfor store familier som skal drive hjemmeskole i små leiligheter.

– En liten leilighet, mange søsken og stor fattigdom, det er situasjonen for mange av våre elever. Skolestenging rammer dem voldsomt, sier Flatabø til nettstedet Utdanningsnytt, som omtalte saken først fredag.

Overfor VG utdyper rektoren hvordan coronakrisen med stengte skoler i lavinntektsområder kommer til å gi seg utslag.

– Det er mange kommunale boliger både på Tøyen og i flere andre deler av Oslo. Mange bor trangt og flere familier har mange barn, noen med bare en forelder. Da er det klart det er utfordrende å gi den undervisningen som elevene trenger, sier Flatabø til VG.

Han har full tillit til helsemyndighetenes og regjeringens beslutning om å stenge barnehager og skoler Norge rundt. Men det får konsekvenser. Flatabø mener det er viktig å være ærlig om det.

– Dessverre er det flere av foreldrene med elever både på vår skole og andre skoler som har utfordringer med det norske språket, i tillegg til trangboddhet og dårlig økonomi. Da er det ikke særlig tilfredsstillende å sende elevene hjem med ukeplaner og hjemmeundervisning, innrømmer Flatabø.

NY SKOLESTATSRÅD: Guri Melby (V) hadde sin første dag som kunnskaps- og integreringsminister fredag. Foto: Frode Hansen, VG

Ny kunnskapsminister Guri Melby (V), har selv bodd i Oslo i en årrekke. Hun er opptatt av å hjelpe elever som ikke kan få ønsket oppfølging hjemme.

– Vi bør i fellesskap se på tiltak for å bøte på situasjonen, for eksempel se på muligheter for at frivillige kan stille opp – uten at dette går på bekostning av hensynet til smittevernet, sier Melby til VG fredag kveld.

Hun sier hun har stor forståelse for at stengningen av skoler og barnehager er ekstra krevende for foreldre med få ressurser. Nå vil hun raskt høre fra storbyer som har slike utfordringer som Tøyen-rektoren beskriver.

Rektor Flatabø på Tøyen skole forteller VG at elevene har tilgang til nett-verktøy og læremidler i hjemmesituasjonen.

– Ja, samtlige elever over første trinnet hos oss har nettbrett fra skolen. Men det er kontakten mellom elev og lærer, som er så betydningsfull for mange elever, som nå blir borte. Det bekymrer meg, sier rektoren åpent.

På hans skole er mellom 70 og 80 prosent minoritetsspråklige elever.

– Hvis en mor er alene med fire-fem-seks barn så byr det virkelig på en utfordring å skulle bistå elever med skolearbeid, sier Flatabø til VG.

KARTLEGGER: Raymond Johansen (Ap) er byrådsleder i Oslo. Han er opptatt av å hjelpe familier med spesielle utfordringer når skoler og barnehager i hovedstaden er corona-stengt. Foto: Frode Hansen, VG

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo har også fått med seg Tøyen-rektorens bekymring.

– Vi er nå på dag én med stengte skoler, og gjennomfører i helgen en kartlegging av hvilke tilbud våre skoler har satt i verk. Denne kartleggingen vil danne grunnlag for å bistå skoler som trenger hjelp til å få på plass alternative tilbud, sier Johansen til VG.

Han legger til at skolene i Oslo skal lage et eget tilbud for barn som ikke kan være hjemme, både barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber og barn med særskilte behov.

Nettskole

Rektor Flatabø på Tøyen brukte fredagen til å legge til rette nettressurser for hjemmeundervisning for elevene på skolen inn i neste uke. Rektoren sier skolen også vil vektlegge at kontaktlærere forsøker å følge opp foreldre og elever i sin klasse så tett og godt det lar seg gjøre med stengt skole.

Flatabø legger ikke skjul på at nettressursene ikke fungerte optimalt av tekniske årsaker fredag. Men tror dette skal være oppe og gå igjen de neste to ukene da Tøyen skole skal holde stengt.

Løsningsorientert

– Hvordan er det for deg som rektor at skolen ikke har grep om elevenes skoledag?

– Vi ønsker jo å tilby tett oppfølging, men det klarer vi jo ikke når vi ikke har elevene her på skolen. Det er jo de mest ressursvake som trenger denne kontakten med lærer og medelever mest – denne situasjonen vil gå mest utover.

Han er ikke helt i detalj orientert om hvordan hjemmeskolen skal organiseres ennå, men håper det fra mandag av skal la seg gjøre å sende oppgaver og planer hjem til elevene.

– Alternativet er å bruke skolens hjemmeside. Vi skal løse dette, sier rektoren.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener regjeringen må ta bedre vare på elever fra familier med mindre ressurser.

– Jeg forutsetter at regjeringen i neste runde kommer med tiltak som sikrer kommunene kapasitet til å følge opp de som rammes hardest av både tiltakene og viruset, sier Fylkesnes til VG.

Oslo kommune skriver på sine nettsider hvordan foreldre skal forholde seg under perioden med stengte skoler.

Flere nettsystemer med plattformer og portaler for skolearbeid hjemme, brøt sammen på grunn av stor trafikk fredag. Både i Oslo og Bærum var det driftsproblemer som rammet hjemmeundervisningen for elevene.

