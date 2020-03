TORP: Ryanair-flyet fra Bergamo i Italia ble møtt av helsepersonell når det landet på Torp flyplass i Sandefjord onsdag kveld. Foto: Helge Mikalsen

Passasjerer tok offentlig transport hjem etter Italia-fly

Flere passasjerer som var om bord på flyet fra Bergamo til Torp lufthavn onsdag kveld, ble sendt hjem i karantene – via offentlig transport.

– Det virket veldig uproft. For å komme ut av flyet måtte vi ha på masker. Men da jeg skulle dra fra flyplassen og hjem, fikk jeg beskjed om å kaste munnbindet, sier Nadia Sollie-Ødegaard (28), en av passasjerene om bord på flyet fra Bergamo i Italia til Torp flyplass i Sandefjord onsdag kveld.

– Det var bare noen folk med verneutstyr som spurte oss om jeg følte meg dårlig. Så tok de temperaturen min, og lot meg gå, sier Sollie-Ødegaard til VG.

En drøy time etter helsedirektør Bjørn Guldvog opplyste på en pressekonferanse onsdag kveld at Norge ikke lenger ønsker innreise fra områder med høy smitterisiko, landet Ryanairs fly fra Bergamo på Torp.

Bergamo ligger i Lombardia-regionen, som i lengre tid vært definert som et område med vedvarende smitte av Folkehelseinstituttet.

Da de omkring ti passasjerene fikk forlate flyet, hadde flere munnbind. Alle måtte hente sin egen bagasje og bære den inn på et rom i ankomsthallen, hvor hver og en ble sjekket for symptomer.

Deretter fikk de beskjed om å reise hjem, og flere tok offentlig transport – inkludert Sollie-Ødegaard.

– Så lenge jeg ikke var tett på folk, var det greit, sa de. Jeg vet at det er folk som skulle reise mye lenger enn meg for å komme hjem. Det var visst ikke noe problem. Jeg mener at de burde ha satt oss i karantene, og ikke bare bedt oss om det, sier hun.

BESKYTTELSE: Her går kommuneoverlege Ole Henrik Augestad i Sandefjord om bord på Italia-flyet Foto: Helge Mikalsen

– Ingen vurdert som smittefarlige

Det var kommuneoverlege Ole Henrik Augestad i Sandefjord som gikk først inn på flyet, iført fullt smittevernutstyr.

– Ingen ble vurdert som smittefarlige, opplyste Augestad til VG onsdag.

I en ny samtale med VG torsdag påpeker han at gårsdagens beredskap var i samsvar med det Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har anbefalt.

– For det første har helsemyndigheter sagt at det er forsvarlig at alle uten symptomer på luftveisinfeksjon tar planlagt transport hjem til stedet de skal være i karantene, deriblant kollektivtrafikk, sier Augestad og fortsetter:

– Dernest ga vi god informasjon om hvordan de skulle oppføre seg på transporten for eventuelt å minske ytterligere smittefare for andre som var til stede. Men ingen som hadde noen form for symptomer, luftveisinfeksjon eller andre tegn på aktiv sykdom, tok den type kollektiv reise.

– Men for å avklare et spørsmål mange stiller seg: Kan personer være smittebærere uten å ha symptomer?

– Ja, det kan man. Men det er slik at hvis du har symptomer, som hoste og sår hals, så vil du sannsynligvis ha flere virus i kroppen og dermed være mere smittefarlig. Hvis du ikke har symptomer, har du sannsynligvis et mindre antall virus i kroppen og er dermed mindre smittefarlig.

– Så passasjerene kan da potensielt ha smittet andre på veien hjem?

– Sannsynligheten er svært liten når de ikke hadde symptomer, og det er også slik helsemyndighetene vurderer det.

Også seniorforsker Gunnveig Grødeland ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo sier til NTB at ingen hittil har utelukket at man er smittsom før man kjenner symptomer.

Det er ikke uvanlig ved slike virussykdommer at man kan frigi virus til omgivelsene på en mer indirekte måte, for eksempel ved at man tar seg i munnen og deretter på ting, som dørhåndtak, knapper eller lignende.

– Det foreligger ikke bekreftende data på at dette skjer ved corona, men det er ikke usannsynlig, sier forskeren til NTB.

KOMMUNELEGE: Ingen av de ankomne ble vurdert som smittefarlige, forteller Ole Henrik Augestad Foto: Frode Hansen

Vil følge opp passasjerene

Etter å ha utvidet anbefalinger om karantene for fem dager siden, sier Folkehelseinstituttet at alle som har vært i et område med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Augestad sier til VG at passasjerene ble orientert om myndighetenes karantene-krav og at alle passasjerene var innstilt på dette.

– Alle hadde gjort sine forberedelser og planlagt hvor de skulle være og funnet et karantene-sted som de oppfattet som trygt.

– Hvordan forsikrer dere om at dette blir fulgt opp?

– Jeg kommer til å være i telefonkontakt med de på flyet for å orientere om deres helsetilstand og høre hvordan de har det etter mottaket i går.

Publisert: 12.03.20 kl. 12:16 Oppdatert: 12.03.20 kl. 12:39

