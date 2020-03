LOVER STØTTE: Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet sier partiet vil støtte klare tiltak mot coronaspredning. Foto: Fredrik Varfjell

Ap-Jonas etterlyser nasjonal ledelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier tilbakemeldingene de får fra kommuner og fylker er klare: De ønsker tydelige nasjonale retningslinjer i situasjonen de står midt oppi.

Blant annet trekker han fram at fylkene er usikker på hvilken fullmakt de har til å stenge videregående skoler.

– De lokale folkevalgte er opptatt av å gjøre sin del, men trenger nasjonal ledelse. Mitt budskap er at regjeringen må gi den ledelsen, sier Støre til VG.

Helsedirektoratet har tidligere pekt på at smittevernloven sier at ansvaret ligger lokalt, men stadig flere etterlyser nasjonale råd for hvordan corona-smitten skal håndteres lokalt.

Dette sier Ap-lederen at også er fellesnevneren for det de hører fra lokalt folkevalgte i dag.

Frem til i dag har det for eksempel ikke vært noen nasjonale anbefalinger om å holde norske skoler stengt, men flere kommuner har tatt grep, deriblant Oslo som stenger alle barnehager og barneskoler fra og med mandag.

Det finnes heller ingen nasjonale retningslinjer for hvilke tiltak som skal innføres for arrangementer og kollektivtransport. President Berit Kjøll i Norges Idretssforbund har krevd tydelige råd fra myndighetene.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie skal orientere om nye tiltak klokken 14 torsdag, og har på forhånd varslet de sterkeste tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge.

Ifølge opplysninger til VG og NTB er et av tiltakene nettopp å stenge skoler og barnehager over hele landet, men dette er ikke endelig bekreftet.

Ap-lederen er klar på at de vil støtte klare tiltak fra regjeringen. Han mener budskapet må være at tiltakene heller burde komme for tidlig enn for sent.

– Vil tiltakene som skal legges fram i dag kommer tidsnok, eller kommer de for sent?

– Dette må vi oppsummere når vi har lagt krisen bak oss. I dag får vi stå og se fremover. Samtidig tenker jeg at politisk ledelse skal være i front. Det er viktig for trygghet ut i landet, sier han.

Bergen og Oslo er også blant kommunene som blant annet har lagt store begrensninger på hvilke arrangementer det er lov til å gjennomføre.

– Jeg også berømme politisk ledelse i Oslo, som har tatt ansvar for byen. Det er det andre byer som også har klart, sier Støre.

