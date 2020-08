KRAVENE: Hadia Tajik (Ap) er saksordfører i Stortinget for behandlingen av den omstridte oljefond-ansettelsen. Her kommer hun til høringen med Norges Bank i forrige uke. Foto: Maud Lervik

Sanner må løse oljefond-floken: Her er kravene

Interessekonflikter må være ryddet vekk, og forholdet til skatteparadis må være avklart før den nye sjefen for oljefondet kan tiltre, ifølge Hadia Tajik (Ap).

Hans Andreas Limi (Frp) har onsdag avklart at partiet vil be finansminister Jan Tore Sanner (H) om å ta kontakt med Norges Bank for å løse striden rundt den nye oljefond-sjefen Nicolai Tangen og hans eierskap i hedgefondet AKO.

Dermed er det flertall for å sende Sanner i forhandlinger, selv om Sanner gjentatte ganger har argumentert med at finansministeren ikke kan instruere Norges Bank i ansettelsessaken.

– Forhåpentligvis vil innstillingen være tydelig nok med et bredt politisk flertall slik at Sanners mandat har tilstrekkelig demokratisk forankring. Arbeiderpartiet mener at interessekonflikter, og avklaring knyttet til skatteparadiser, bør være ryddet av veien før tiltredelsen til den nye sjefen for oljefondet. sier Tajik til VG.

Nevner ikke navn

I intervjuet med Tajik nevner hun ikke den nye den ansatte oljefond-sjefen Nicolai Tangen med navn. Ap-nestlederen sier at det er helt bevisst:

– Ja, for Stortinget forholder seg ikke til hvem som er ny oljefonds-sjef, men at det kommer ny oljefonds-sjef. Og at ansettelsen må være i tråd med de regler, lover og retningslinjer som gjelder. Det er derfor jeg ordlegger meg slik jeg gjør, sier hun.

Tyngde til håndteringen

Som saksordfører er det hennes jobb å sy sammen stortingspartienes syn i en endelig innstilling fra Stortingets finanskomité. Hun har frist til fredag.

– Jeg håper at Limis tilnærming kan være med på å skape en ny dynamikk i saken. For Ap er det et mål at et bredest mulig flertall kan stå sammen om hvordan dette bør håndteres. På samme måte som den enstemmige kritikken fra representantskapet har styrket alvoret i saken, så vil også et bredt politisk flertall gi tyngde til håndteringen. Jeg registrerte også at Øystein Olsen selv i høringen 10. august, på direkte spørsmål la vekt på at dette er en stilling som krever bred politisk tillit. Og det er jeg enig med ham i, sier saksordfører Tajik.

Uheldig

Hun er også tilfreds med at flertallet i finanskomiteen vil legge til side den juridiske utredningen som Finansdepartementet fikk fra advokatfirmaet Arntzen de Besce, om muligheten til å instruere sentralbanken i ansettelsessaken:

– Det er uheldig at Jan Tore Sanner, i en sak som handler om dårlig håndtering av interessekonflikter, introduserer en ny interessekonflikt med å innhente en betenkning fra et privat advokatselskap som har bindinger til Tangen, og som ga råd til Tangen for så kort tid siden som i mai, sier hun.

– Sanner må selv svare på hva som var hensikten med å innhente betenkningen, som ingen av de politiske partiene har etterspurt, legger hun til.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke kommentere Frp’ konklusjon, eller hva flertallet i komiteen nå uttrykker.

– Vi kommenterer ikke utspill fra andre partier før innstillingen kommer, skriver finansministerens politiske rådgiver Serine Jonassen i en SMS til VG.

Konsekvenser

Hadia Tajik har også en beskjed til de som har sagt at Stortinget ikke har noe med å blande seg inn i ansettelsessaken:

– Jeg vil gjerne invitere de som mener at hverken Stortinget eller Finansdepartementet kan blande seg inn, til å tenke over hvilke konsekvenser det kan få hvis en ansettelsesprosess ikke er tillitvekkende og ikke fulgte regler og etiske retningslinjer. Hvis det ikke kan få konsekvenser, hva mener de at det gjør med legitimiteten til ansettelsen, spør Ap-representanten.

Publisert: 19.08.20 kl. 16:52

