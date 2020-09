Norge skal lede internasjonalt coronasamarbeid

Internasjonale helseorganisasjoner: The Bill and Melinda Gates Foundation, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI), Global Financing Facility, Global Fund to fight AIDS Tuberculosis and Malaria (GFATM), UNITAID, The Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), Wellcome Trust, Verdensbankgruppen og Verdens helseorganisasjon World Health Organization (WHO).