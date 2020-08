OVERTAR TRØNDER-AP? Trond Giske blir presentert som valgkomiteens kandidat til å bli den nye lederen i Trøndelag Ap mandag ettermiddag. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kilder til VG: Giske innstilles som leder i Trøndelag Ap

Trond Giske foreslås av valgkomitéen som ny leder i Trøndelag Arbeiderparti. Det opplyser kilder med innsikt i prosessen til VG.

Trøndelag Ap, som er et av landets største fylkeslag, har innkalt til pressekonferanse på Lerkendal i Trondheim mandag ettermiddag. Der vil de presentere valgkomitéens forslag til ny ledelse i fylkespartiet.

Der skal altså Trond Giske være navnet som komitéen vil ha inn som ny fylkesleder, får VG opplyst av kilder som kjenner prosessen.

Det har ikke lyktes å få stadfestet om innstillingen er enstemmig. Men ifølge Trønder-Avisa, som bragte nyheten om Giske først søndag, så er innstillingen enstemmig fra valgkomitéen i det store Ap-fylket.

les også Støre i Trøndelag: Vil ikke blande seg inn i mulig Giske-valg

Kandidat til å bli en av to nestledere, er tidligere Snåsa-ordfører Tone Våg.

Hun vil ikke ha noe problem med å samarbeide med Trond Giske i en ny ledelse i fylkespartiet.

– Hvis et flertall i fylkespartiet ønsker ham som leder, har jeg ingen problemer med å samarbeide med ham, sier Våg til VG søndag kveld.

Selv har hun sagt seg villig til å la seg bruke til det verv fylkespartiet ønsker henne til.

TROLIG NESTLEDER: Amund Hellesø er full av lovord om Trond Giske, og vil ikke ha noen problemer med å samarbeide med ham dersom han selv blir nestleder i Trøndelag Ap. Foto: Mattis Sandblad, VG

En annen nestlederkandidat, Amund Hellesø fra Rørvik, er åpen om at også han vil se frem til et samarbeid med Trond Giske dersom han blir innstilt og valgt på fylkesårsmøtet.

– Det har aldri vært noe problem å samarbeide med Trond. Jeg er overbevist om at han vil gjøre en formidabel jobb som leder dersom han blir innstilt og valgt. Ingen kjenner Trøndelag bedre enn ham. Ingen har reist mer rundt og snakket med folk i dette fylket de siste årene, sier Hellesø til VG.

– Sakene med varsler om sextrakassering vil ikke hefte for mye ved ham?

– En slik historikk vil henge ved folk. Men det kan ikke hindre et menneske i å jobbe for Arbeiderpartiet. Og dersom partiet vil ha Trond som leder i Trøndelag, så er det et demokratisk valg som fortjener respekt, sier Amund Hellesø til VG.

les også Giske med nytt krav: Ber regjeringen åpne voksenfotballen

Stortingsrepresentant Trond Giske ble tvunget til å gå av som nestleder i Ap i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Mange har spådd at han nå vil bli nominert som fylkesleder.

Leder Arild Grande i valgkomitéen har hittil ikke svart på VGs henvendelser, men har innkalt til en pressekonferanse for å presentere valgkomitéens innstilling mandag ettermiddag.

Det har heller ikke lyktes VG å oppnå kontakt med Trond Giske.

Publisert: 23.08.20 kl. 21:19 Oppdatert: 23.08.20 kl. 21:39

