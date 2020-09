Stor leteaksjon i Namsos etter eldre ektepar. Kvinnen funnet død av letemannskapene i terrenget. Foto: Kjetil Langeng

Eldre ektepar savnet i Namsos - begge funnet døde

Et eldre ektepar er funnet døde på to forskjellige tidspunkter etter en leteaksjon i Namsos.

Siste: Politiet i Trøndelag melder at en kvinne er funnet død av letemannskaper. 12.38 melder politiet at også ektemannen er funnet omkommet i terrenget.

– Det er ikke mistanke om noe kriminelt, sa operasjonsleder Trond Volden etter funnet av kvinnen tidlig i morges.







Det var ingen ytre skader på kvinnen som ble funnet i et søkeområde hvor det kunne ventes å finne henne. Kvinnen skal obduseres.

– Da håper vi på å få svar på hva som kan ha skjedd.

Det var heller ingen ytre skader på ektemannen, som ble funnet i samme søksområdet, men ikke samme sted som ektefellen.

– Nå gjøres undersøkelser på stedet, og letemannskapene dimitteres, sier Volden.

Et ektepar, en mann i starten av 80-årene og en kvinne i slutten av 70-årene ble meldt savnet til politiet søndag kveld klokken 21. 40. Da hadde ikke familien hatt kontakt med dem siden sent torsdag kveld eller tidlig fredag morgen, opplyste operasjonsleder Trond Volden tidlig mandag morgen.

– Det letes med store politistyrker, syv hundeekvipasjer og norske redningshunder. Et Seaking er også på vei, fortalte han den gang.

Volden sier at politiet har fått forklart at ut fra hva som er tatt ut av hjemmet så tyder alt på at paret har dratt ut for å plukke bær. Bilen de to har brukt er blitt funnet.

– Den er funnet på et utgangssted for skogturer i Namsos-området, sier han.

Publisert: 07.09.20 kl. 07:25 Oppdatert: 07.09.20 kl. 12:51

