I HARDT VÆR: Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef har vakt stor debatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Regjeringen har bestilt ny juridisk vurdering i Tangen-saken

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt advokatfirmaet Arntzen de Besche vurdere dette spørsmålet i ekspressfart: er det er mulig å instruere hovedstyret i Norges Bank i ansettelsen av ny sjef for oljefondet?

Bestillingen ble gjort på fredag og Finansdepartementet opplyser nå til VG at svaret er ventet allerede i morgen tirsdag.

– Vurderingen er ventet i morgen, og vil bli offentlig på våre nettsider så snart den oversendt til Stortinget, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i Finansdepartementet i en e-post til VG.

Dagens Næringsliv var først til å melde om det nye brevet fra Jan Tore Sanner til Stortinget.

«Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen», står det i brevet.

Jusekspertene Hans Petter Graver og Gøril Bjerkan gikk forrige uke ut i E24 og mente at Jan Tore Sanner etter den nye sentralbankloven hadde mulighet til å stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Finansdepartementet avviste dette, men bestemte seg likevel før helgen for å innhente en ekstern vurdering.

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H). Foto: Frode Hansen

Vil sende saken tilbake

Mandag vedtok KrFs stortingsgruppe at de ønsker å sende Tangen-saken tilbake til Norges Banks hovedstyre.

KrF støtter kritikken representantskapet har kommet med i ansettelsen av ny oljefondssjef, men mener hovedstyret i Norges Bank må finne en løsning.

NORGES BANK: KrFs Tore Storehaug sier til VG at Tangen-saken bør sendes tilbake til sentralbanken. Foto: Fredrik Hagen

– Interessekonfliktene er ikke eliminert, slik representantskapet har konkludert med, sier KrFs Tore Storehaug til VG.

– Norges Bank må ta nye grep?

– Ja, det er ikke godt nok.

– Tangen må selge seg ut eller plassere formuen i Norge?

– Det tar vi ikke stilling til.

– Ap mener Tangen ikke kan tiltre før interessekonfliktene er eliminert?

– Vi er enige i kritikken til Ap, men uenige i adressen for å rydde opp. Vi kan ikke instruere; derfor forventer vi at Norges Banks hovedstyre rydder opp, sier Storehaug.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef var gjenstand for høring i Stortinget forrige uke. Det er allerede klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt mener at Tangen ikke kan tiltre så lenge han er eier i hedgefondet AKO Capital.

Høyre avventer

Leder av Stortingets finanskomité, Mudassar H. Kapur sier Høyre ikke har tatt stilling i Tangen-saken.

– Det kommer en ny juridisk vurdering, som vi avventer.

– Ap mener Tangen ikke kan tiltre før interessekonfliktene er løst og KrF ber Norges Banks hovedstyre løse interessekonfliktene?

– Høyre ønsker ikke å trekke noen konklusjon før vi har gått grundig gjennom alle sidene av saken. Det vil skje før komiteen avgir sin innstilling 21. august, sier han til VG.

LEDER: Mudassar Kapur leder Stortingets finanskomité. Foto: Maud Lervik

– Bør ikke dra ut i tid

Saksordfører og Ap-nestleder Hadia Tajik er glad for KrFs konklusjon.

– Det er bra at KrF også tydelig støtter kritikken fra representantskapet knyttet til ansettelsesprosessen av ny Oljefondsjef, sier Tajik til VG.

– Det som er viktig nå er at håndteringen av kritikken og ansettelsen ikke drar unødvendig mye ut i tid. Vi kan ikke ha månedsvis med fortsatt brevveksling mellom Hovedstyret i Norges Bank og kontrollorganet deres. Denne saken må håndteres mer resolutt fremover, sier hun.

SAKSORDFØRER: Hadia Tajik. Foto: Maud Lervik

Tajik sier at Arbeiderpartiet ikke har fått tilgang til den juridiske betenkningen fra Finansdepartementet.

– Jeg imøteser Finansdepartementets juridiske betenkning. Vi har ikke fått den enda. Dette er noe de har tatt initiativ til selv. Stortinget må som lovgiver uansett ta selvstendig stilling til lovverket, sier hun.

Venstre: Viktig spørsmål

Venstres Ola Elvestuen sier de skal behandle Tangensaken på et gruppemøte tirsdag.

– Interessekonflikten som KrF tar opp, er et viktig spørsmål. Vi behandler saken i et gruppemøte tirsdag. Vi jobber for å finne ordlyder som finanskomiteen skal kunne bli enige om, sier han.

Publisert: 17.08.20 kl. 14:34 Oppdatert: 17.08.20 kl. 15:28

