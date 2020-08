I HARDT VÆR: Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef har vakt stor debatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Finansdepartementet har bestilt ny juridisk vurdering i Tangen-saken

Finansdepartementet har bedt om en vurdering om det er mulig å instruere hovedstyret i Norges Bank i ansettelsen av ny sjef for oljefondet, skriver DN.

Et eksternt advokatfirma er hentet inn for å vurdere hvilke muligheter departementet har. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget, ifølge Dagens Næringsliv.

«Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen», står det i brevet.

Brevet skal etter planen oversendes til Stortinget tirsdag.

Vil sende saken tilbake

Mandag ble det også klart at KrF vil sende Tangen-saken tilbake til Norges Bank.

KrF støtter kritikken representantskapet har kommet med i ansettelsen av ny oljefondssjef, men mener hovedstyret i Norges Bank må finne en løsning.

– Vi mener representantskapets har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter og at disse er i strid med de etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, sier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til NTB.

KrF peker på hovedstyret i Norges Bank for å løse mulige interessekonflikter.

– Stortinget skal ikke ta stilling i en konkret ansettelse i Norges Bank. Å ansette oljefondssjef er en oppgave som Stortinget har gitt til hovedstyret i Norges Bank i sentralbankloven, sier Storehaug.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef var gjenstand for høring i Stortinget forrige uke. Det er allerede klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt mener at Tangen ikke kan tiltre så lenge han er eier i hedgefondet AKO Capital.

Tangen-saken var tema da KrFs stortingsgruppe møttes mandag. Storehaug sier Stortinget må ta stilling til brevet fra representantskapet.

– KrF deler også representantskapets uro for at arbeidet mot skatteparadis kan bli svekket. Arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging bør heller styrkes fra Norges side, sier han.

– Det er viktig at Stortinget kan samle seg bredt i denne saken. Det skal vi bidra til fra KrFs side i de videre samtalene med de andre partiene.

Venstre: Viktig spørsmål

Venstres Ola Elvestuen sier de skal behandle Tangensaken på et gruppemøte tirsdag.

– Interessekonflikten som KrF tar opp, er et viktig spørsmål. Vi behandler saken i et gruppemøte tirsdag. Vi jobber for å finne ordlyder som finanskomiteen skal kunne bli enige om, sier han.

