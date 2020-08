forrige





fullskjerm neste HILSER: Rektor Vegard Kjesbu ved nye Slemdal skole hilser på den tidligere eleven Jonas Gahr Støre. SE NESTE BILDE.

Støre utfordrer Erna Solberg: – Invester i skolen, ikke bare snakk om den

SLEMDAL SKOLE (VG) Siden Høyre tok makten har det blitt 42 prosent flere ukvalifiserte lærere i grunnskolen. Ap-leder Jonas Gahr Støre vil åpne lommeboken og droppe «fikse» Høyre-ideer.

Nå nettopp

– Invester i skolen, ikke bare snakk om den. Prioriter skolen, ikke bare snakk om den. Og sørg for at ungene våre får nok kvalifiserte og motiverte lærere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Dette er Støres tydelige beskjed til statsminister Erna Solberg (H).

Han talte mandag ved åpningen av nye Slemdal skole i Oslo, hans egen barndomsskole. Han gikk der fra 1967 til 1973.

Støre er bekymret over økningen i antallet ukvalifiserte lærere under Høyres regjeringsperiode – og sier at kvalifiserte lærere er spesielt viktig i år, når det innføres nye læreplaner i skolen.

– Vi har en regjering som i år etter år ikke har prioritert å sikre at vi har nok lærere. Det mest talende eksempelet er for dem som trenger spesialundervisning. Der er nesten halvparten av lærerne ukvalifiserte. Dette er flinke folk og mange gjør en stor innsats, men det er også uttrykk for en manglende satsing, sier Støre.

forrige











fullskjerm neste SKOLEÅPNING: Ap-leder Jonas Gahr Støre talte mandag på åpningen av nye Slemdal skole i Oslo.

– Grafen Erna ikke vil se

Fra Høyre tok makten i 2013 til siste skoleår økte antallet årsverk uten undervisningskompetanse i grunnskolen med vel 42 prosent, ifølge tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Helt konkret har tallet gått opp fra 1640 til 2330 årsverk.

SSB har tidligere sagt at vi ligger an til å mangle 5800 kvalifiserte lærere i 2040.

– Dette er grafen Erna Solberg ikke vil se og heller glemme. Vi har sett nesten en dobling i antall ukvalifiserte som underviser i norske klasserom. Spesielt nå med skolestart, der nesten 60.000 møter på skolen som tente lys for å starte skoleåret, så er det ekstremt urovekkende at andelen ukvalifiserte som underviser faktisk øker, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg til VG.

– Det har økt jevnt og trutt gjennom hele perioden Høyre har styrt, sier han.

VIL BRUKE MER: Ap-leder Jonas Gahr Støre og utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg mener at Solberg-regjeringen bør prioritere skolen enda hardere enn de gjør i dag. Foto: Mattis Sandblad

– Fiks idé i Høyre

Støre er kritisk til at regjeringen «avskilter» erfarne lærere, opprettholder et rigid krav til 4 i matematikk for å bli lærer og stemmer ned Aps forslag til å bruke mer penger for å ansette lærere i kommunene.

Ap-lederen ser ingen kursendring fra Solberg-regjeringen.

les også Ap går frem i ny VG-måling: Trenger ikke lenger støtte fra MDG og Rødt

– Poenget er at dette koster penger. Vi har funnet de pengene i våre alternative budsjetter, sier Støre.

Han avviser samtidig at Arbeiderpartiet ikke stiller krav til lærerne.

– Det gjør vi også. Høyre setter et universalkrav til firer i matte for å undervise godt i norsk. Det blir feil når du ikke kan komme i gang hvis du har seks i norsk og tre i matte. De har en fiks idé i Høyre om at det skal være et universalkrav. Det gjør at vi går glipp av mange motiverte folk, sier han.

forrige





fullskjerm neste SPENT: Jonas Gahr Støre på første skoledag i 1967.

– Trist

Kent Gudmundsen (H) er første nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget. Han mener at Støre og Ap bommer i sin kritikk.

– Det er trist at Ap vil vrake regjeringens lærerløft når man ser at andelen ukvalifiserte lærere går ned og at det er færre undervisningstimer gitt av ukvalifiserte. Det er et reelt problem i skolen at for mange lærere er ukvalifiserte. Dette løses gjennom satsing på kompetanse og statusløft, ikke ved å vrake krav til kompetanse, sier Gudmundsen til VG.

Fra 2018 til 2019 gikk andelen undervisningstimer gitt av ukvalifiserte lærere i offentlige grunnskoler ned fra 4,2 prosent til 3,9 prosent.

FORSVARER REFORMEN: Kent Gudmundsen sier at alle barn fortjener lærere med faglig fordyping og sier at regjeringen til nå har videreutdannet 40.000. Foto: Terje Mortensen

Gudmundsen mener at kravet til 4 i matte har bidratt til å heve statusen på yrket, sammen med satsingen på masterutdanninger.

– Hva er årsaken til at antallet ukvalifiserte har økt?

les også Høyre vil reformere opptakssystemene til høyere utdanning

– Vi vet jo at gjennom den store satsingen på etter- og videreutdanning så er over 6000 lærere ute av klasserommet med redusert undervisningstid året igjennom. Dette bidrar til at man i enkelte tilfeller har rekruttert vikarer som ikke alltid møter kravene som stilles, sier han.

– Målet er at vi skal komme i havn med dette og kompetansekravene innen 2025, sier Gudmundsen.

KRITISK: Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Foto: Odin Jæger

Støtter Aps kritikk

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet støtter Aps kritikk.

Han sier samtidig at tallet for ukvalifiserte kan være enda verre enn det vi har trodd og viser til en fersk SSB-statistikk.

les også KrF-forslag: Vil endre dagens førsteklasse til førskoleklasse

– Situasjonen er sannsynligvis mer dramatisk enn vi har trodd. Det er ingen grunn til å slå seg på brystet og være fornøyd. Tvert imot burde Høyre være med på en dugnad for å sikre at alle elever får en lærer med lærerutdanning, sier Handal til VG.

– Ap har rett i at de tingene de peker på vil bidra, men jeg tror også vi er nødt til å se på flere tiltak. Vi må også gjøre lærerutdanningen og læreryrket mer attraktivt. Vi bør også vurdere om elevenes rettigheter også må handle om retten til kvalifiserte lærere, legger han til.

Publisert: 17.08.20 kl. 21:35

Fra andre aviser