Anders Giæver (t.h) mener podkast-kollega Thomas Giertsen kanskje er den personen i Norge som har fulgt helseministerens smitteregler aller mest slavisk. Foto: Janne Møller-Hansen

Slik svarer Høie om blodpris på munnbind og fulle folk i parken

Thomas Giertsen mener folk gjerne må skamme seg mer. Helseminister Bent Høie er mer forståelsesfull.

VG

Nå nettopp

Podkast-programlederne Thomas Giertsen og Anders Giæver er tilbake fra sommerferien, og får endelig gjort et etterlengtet intervju med helseminister Bent Høie.

Her innrømmer Høie at han forstår at mange nordmenn nå er lei av å følge corona-tiltakene. Det har Thomas Giertsen liten forståelse for:

– Hva er det man er lei av? At helsepersonell jobber i romdrakter og at bedrifter går konkurs, sånn at vi kan rave rundt som fulle sjømenn? Er det det folk er lei av?

Abonner gjerne på Giæver og Giertsens podcast i Spotify eller iTunes.

Helseministeren forklarer også hvorfor norske myndigheter, frem til nå, har vært tilbakeholdne med anbefaling av munnbind. Helsedirektoratet vil i dag anbefale bruk av munnbind, også munnbind laget av tøy.

Publisert: 14.08.20 kl. 12:45

Fra andre aviser