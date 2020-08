KAN IKKE ÅPNE: Rektor Anton Rygg, her sammen med tillitsvalgt Are Røkkum utenfor skolen i 2018. Foto: Frode Hansen

Barneskole utsetter skolestart etter smittetilfelle

På grunn av at en ansatt er smittet av coronaviruset, blir skolestart på Munkerud skole på Nordstrand utsatt. Over halvparten av de ansatte ved skolen er nå i karantene.

Rektor Anton Rygg bekrefter overfor VG at skolen vil holde stengt mandag 17.08 og tirsdag 18.08.

– Det er bare ett bekreftet tilfelle blant personalet, men vi må tenke sikkerhet for ansatte, elever og foreldre først. Det er ufattelig trist å ikke kunne åpne skolen nå, sier Rygg til VG.







Over halvparten av skolens rundt 120 ansatte er satt i karantene og vil bli testet, etter at lærerne ved skolen de siste dagene har hatt planleggingsuke.

– Helsemyndighetene har satt såpass mange av de ansatte i karantene at det ikke er mulig å åpne skolen på mandag, sier han.

Det går rundt 770 elever ved skolen, som er blant de største barneskolene i Oslo. Alle foresatte har blitt varslet.

– Vi har sendt ut SMS, skolemelding, e-post og prøvd å få informasjonen ut til alle, sier rektoren.

Fredag ettermiddag sendte skolen ut en SMS til alle foresatte på skolen:

«Til alle foresatte. Det er ufattelig trist å måtte gå ut med en melding til dere om at Munkerud IKKE kan ha oppstart på mandag 17.08. Skolen har blitt rammet av et lokalt smitteutbrudd av Covid-19 på nøkkelpersoner, som i oppstart og planleggingsuke har vært i nærkontakt med et såpass stort antall ansatte at myndighetene har satt store deler av personalet i karantene. Særlig har administrasjonen og lærerpersonalet blitt rammet. Vi er ikke kjent med at noen elever på heldagsåpen AKS har vært i nærheten av smittesituasjoner», skriver rektoren i SMS-en.

Vil få ut digitale hjelpemidler

Rektoren skriver også i SMS-en som har blitt sendt til foresatte at de ikke ser for seg at det er mulig med noen form for ordinær skolehverdag før tidligst mandag 24.08.

– Vi håper at vi klarer å få til et begrenset tilbud på onsdag, for eksempel å kunne åpne aktivitetsskole. Vi vil også prøve å få ut digitale hjelpemidler til elevene. Vi må tenke på et scenario der dette kan vare lenger enn en uke, sier Rygg.

Rektoren sier at skolen har fått god hjelp fra helsemyndighetene. Skolen ble først oppmerksom på mulig coronasmitte torsdag ettermiddag.

– Vi føler at vi blir tatt på alvor, at det er et system som agerer, og kommer med råd. Vi vet ikke så mye mer om omfanget før søndag kveld, men uansett må de ansatte som er i karantene være det i en uke til.

Rygg sier at han synes det er en veldig kjedelig avgjørelse å måtte ta, kun noen dager før skolestart.

– Jeg tenker aller mest på de nye førsteklassingene, som ikke har vært i en klasse ennå, sier han.

