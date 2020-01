KVELDEN FØR DAGEN: En ordknapp Siv Jensen hastet forbi presseoppbudet utenfor Frps partikontor på Karl Johan søndag kveld. Foto: Krister Sørbø / VG

Flere partitopper for «Frp-exit»: – Jeg er mektig lei

Ni fremtredende Frp-politikere har fått nok og vil ut av Solberg-regjeringen.

Det har vært storm i Fremskrittspartiet (Frp) etter at regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti (KrF) i oktober vedtok å hente hjem den terrorsiktede IS-kvinnen (29) og hennes to barn fra al-Hol-leiren i Syria.

Nå har flere Frp-topper sett seg lei på regjeringssamarbeidet.

Tone E. Ims Larssen, fylkesleder for Oslo Frp, forteller at hun er opprørt over statsministerens uttalelser i Debatten på NRK torsdag kveld - der Solberg uttalte at beslutningen om å hente hjem IS-kvinnen dreide seg om «et moralsk dilemma», og at regjeringens valg løste dilemmaet på den «moralsk riktige» måten.

– Solberg har sikkert ikke ment at vi ikke har moral, men det er slik det fremsto. Jeg er mektig lei. Tidligere har Hareide og Bondevik uttalt at Frp har et dårlig menneskesyn, men nå er jeg rysta, sier hun til VG.

VG-EKSKLUSIVT: Slik hentet Forsvaret de norske barna ut fra Syria

Frp tok dissens om beslutningen om hjemhenting, og partileder Siv Jensen har truet med å trekke partiet ut av regjeringen. Siden da har partiet jobbet med en liste over krav de vil ha gjennomslag for. Den skal legges frem for statsminister Erna Solberg mandag.

Mener Solberg bør beklage offentlig

Tidligere søndag kveld uttalte Ims Larssen til Aftenposten at hun så på det som 50-50 hvorvidt hun mente at Frp bør forlate regjeringen eller ei. Nå har retningen snudd ytterligere.

– Nå heller jeg veldig klart mot at vi, i denne regjeringen, ikke har noe mer troverdighet igjen. Erna bør beklage for det mange Frp-ere opplever som et angrep på oss, sier Ims Larssen.

– Tror du hun kommer til å beklage?

– Jeg vet ikke, men jeg håper hun gjør det.

FÅR KRITIKK: Flere Frp-politikere reagerer på statsminister Erna Solbergs bruk av ord som «moralsk viktig» og «moralsk dilemma» om hjemhentingen av IS-kvinnen og barna. Foto: MATTIS SANDBLAD / VG

Ims Larssen sier hun i tillegg er målløs etter søndagens pressekonferanse der forsvarer Nils Christian Nordhus, som representerer den terrorsiktede kvinnen, blant annet uttalte at han ikke kom til å si noe om barnas helsetilstand.

– Akkurat nå sitter jeg og ser på sosiale medier, og det koker. Å si at vi ikke trenger å vite om denne gutten faktisk er syk eller ikke, stemmer ikke. Folk er forbanna, sier hun til VG.

– Fått nok av idiotien

Frp-leder Siv Jensen og resten av partiledelsen møttes klokken 16.00 søndag for å ferdigstille kravene til statsminister Erna Solberg. Kravene er en forutsetning for at partiet skal forbli i regjering.

Fra før har flere representanter i stortingsgruppen sagt rett ut til VG at Fremskrittspartiet bør gå ut av Solberg-regjeringen uavhengig av utfallet av prosessen med kravlisten som startet torsdag. Bengt Rune Strifeldt, Morten Ørsal Johansen og Kari Kjønnaas Kjos svarte alle «ja» på spørsmålet.

VIL UT: Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen mener partiet bør ut av regjering, uansett resultatene av møtet mellom Jensen og Solberg mandag. Her fra en pressekonferanse om pelsdyrbønder i mai 2019. Foto: Ryan Kelly, NTB

Odd Eilert Persen, fylkesleder i Troms og Finnmark, ga også uttrykk for at han vil ut av regjering uansett.

– Jeg har sagt mitt. Fått nok av idiotien som foregår. Å styre Norge sammen med Venstre unner jeg ikke min verste fiende. Jeg kjenner ikke igjen mitt hjertegode Frp. (...) Ut av regjering nå og start jobben med å bli det Frp som Carl I. Hagen laget, skrev Persen i en sms til VG før helgen.

Persen opplyser til VG at han sitter på et fly og ikke har mulighet til å kommentere saken ytterligere søndag kveld.

– Nok er nok

Frps fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, sier til Aftenposten søndag at «nok er nok».

– Jeg mener Frp nå bør gå ut av regjering, uttaler Sve og begrunner det med at han mener statsminister Erna Solberg opptrer «arrogant og nedlatende» overfor Frp.

Han har ikke besvart VGs henvendelser søndag kveld, men uttalte til VG fredag at det skal mye til før partiet hans fortsetter i firepartiregjeringen.

– Det er nesten slik at det må skje et under om Erna klarer å holde denne regjeringen i live. Den statsministeren som uttalte seg i Debatten på NRK torsdag kveld, bidro ikke til det, sa Sve.

VIL UT: Frank Sve, fylkesleder i Frp Møre og Romsdal, mener partiet bør ut av regjeringen. Her på vei inn til et møte om bompengekrisen i juni 2019. Foto: Frode Hansen, VG

Dagfinn Olsen, fylkesleder i Nordland Frp, har heller ikke besvart VGs henvendelser søndag, men sier til Aftenposten at Frp må ut og at «det ikke er heldig for noen av partene i regjeringen at dette fortsetter».

Nordland Frp har ikke formelt spilt dette inn til partiledelsen enda, og fylkeslaget avventer den videre prosessen.

FOR «FREXIT»: Fylkesleder i Innlandet Frp, Johan Aas. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fylkesleder i Innlandet Frp, Johan Aas, sier til Aftenposten at «det er like greit å gå ut av regjering nå».

– Frp er blitt dolket i ryggen på en slik måte at vi ikke lenger kan snakke om noe samarbeid med de andre partiene, sier han til avisen.

Han har ikke besvart VGs henvendelser søndag. Det har heller ikke Liv Gustavsen, fylkesleder i Viken Frp og Christian Eikeland, fylkesleder i Agder Frp.

Om Ernas bruk av ordet «moral»: – Trist

Bente Thorsen, fylkesleder i Rogaland Frp, sier til VG at tilbakemeldingene hun har fått fra fylkeslaget går begge veier – noen vil bli, andre vil gå.

– Det er kanskje bittelitt flere som sier vi bør fortsette, vurderer hun.

Thorsen forteller at en god del i Rogaland Frp poengterer viktigheten av å blir i regjeringen for å få gjennomført Frp-politikk innen samferdsel og flere andre områder – og for å ha en restriktiv innvandringspolitikk.

Solberg har sagt til VG at hun ikke ville la en norsk syk fem år gammel gutt dø på denne regjeringens vakt. På Debatten på NRK torsdag uttalte Solberg altså at en regjering noen ganger må gjøre noen moralske valg.

– Vi har gjort det. Og for flertallet i regjeringen var hensynet til det syke barnet det aller viktigste, sa statsministeren.

Bente Thorsen reagerer på ordbruken.

– Jeg synes det er trist at Erna bruker den type betegnelser for å beskrive vedtaket som ble gjort. For meg betyr ordet moral ganske mye, sier Thorsen.

Hun stiller følgende spørsmål:

– Bør ikke det moralske ansvaret også innbefatte de i Norge som sliter? Som har syke barn og ikke får den hjelpen de trenger? Det er faktisk ganske mange.

50–50 i Trøndelag

Tommy Skatland, fylkesleder i Trøndelag Frp, sier til VG at han har fått tilbakemeldinger fra fylkeslaget om Ernas bruk av ordet «moralsk».

– Ungene er velkomne. Vi har alltid hatt den linjen. Uskyldige barn skal få komme, men at mor skal bruke ungene som skjold for å komme seg inn, er ikke riktig.

Skatland sier at Frp-ere i Trøndelag er frustrerte:

– Erna vet meget godt hvor viktig innvandring og sikkerhetspolitikk er for Frp. Når vi ikke blir hørt, da koker det over.

Han opplyser at fylkeslaget ligger på cirka 50–50 når det kommer til å forbli i eller forlate regjeringen. Selv vil han ikke ut med om han er for eller mot en Frp-exit.

– Jeg må forholde meg til hva fylkesstyret mitt sier. Før vi tar stilling, må vi vite hva vi skal ta stilling til, sier han.

– Det hele er veldig avhengig av hva som skjer det neste døgnet.

– Aldri vært nærmere en exit

Frode Gaasland Hestnes, fylkesleder Vestfold og Telemark FrP, sier det er vanskelig å si noe om partiets vei videre.

– Vi ser an hvilken informasjon vi får i morgen, sier han til VG.

– Flere fylkesledere mener partiet må gjøre en exit. Hva mener du om det?

– Vi har lokallag som mener både det ene og det andre hos oss. Strikken er tøyd langt, kanskje for langt til at det er mulig å gjøre noe med. Vi har nok aldri vært nærmere en exit enn det vi er nå, sier Hestnes.

Gustav Bahus, fylkesleder i Vestlandet Frp, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG søndag kveld.

SØSKEN: De to norske barna på et bilde fra leiren i Syria. Foto: Privat

Tidligere har også stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sagt til TV2 at Frp må ut av regjering og departementer etter beslutningen om hjemhenting av IS-kvinnen og hennes barn.

TV2 skriver søndag kveld at åtte av Frps totalt 26 representanter på Stortinget vil ut av regjeringssamarbeidet, uten å navngi disse.

