SAKSØKT: Cecilie Fjellhøy skal denne i uken i retten for å møte fire norske banker som krever tilbake pengene som Tinder-svindler Simon Leviev lurte fra henne. Her er hun i heisen før intervju med VG. Foto: Tore Kristiansen

Svindlet av Simon Leviev – saksøkt av fire norske banker

Cecilie Fjellhøy trodde kjæresten var i livsfare og tok opp forbrukslån for å hjelpe ham. Nå kreves hun for 1,2 millioner kroner, inkludert renter.

Onsdag starter den sivile rettssaken i Nedre Romerike tingrett hvor Fjellhøy skal møte Norwegian Bank, Brabank, Instabank og Nordea.

I stridens kjerne står spørsmålet om hvem som nå er ansvarlig for pengene som Fjellhøy lånte, men som israelske Simon Leviev, omtalt som Tindersvindleren, brukte opp. Leviev sitter nå fengslet i Israel.







– Jeg har blitt svindlet, men må ta støyten for det. Det gjør vondt, sier hun i et intervju med VG.

I RETTEN: VG var til stede i retten i Tel Aviv på en rettshøringene etter at Simon Leviev ble utlevert fra Hellas til Israel i fjor høst. Foto: Tore Kristiansen

Brukte et team

Det var i januar for to år siden at Cecilie Fjellhøy fra Lillestrøm kom i kontakt med israelske Simon Leviev gjennom datingappen Tinder.

Han ga seg ut for å være sønn av en diamantmilliardær og leder av familiebedriften. Han hadde et team bestående av «livvakt», «forretningspartner» og «personlig assistent». I tillegg stod privatsjåfører og kabinpersonale fra privatjet-selskaper klare til å bekrefte historien hans uten at de selv nødvendigvis visste at de ble løyet for.

Etter en måned ba han om hjelp til å skjule sine elektroniske spor og fortalte om trusler fra fiender.

STRID: Her skal Fjellhøy møte de fire banker til et rettsoppgjør som det er satt av tre dager til denne uken. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

To millioner – ti banker

I løpet av de neste ukene fikk han gjennom stadig økende press mot Fjellhøy tak i rundt to millioner kroner. Pengene kom fra kredittkort og forbrukslån som hun tok opp i ti forskjellige banker.

Fjellhøy har i ettertid blitt rystet over banknæringen.

– De bryr seg ikke om enkeltmennesker. Vi har altfor høy tillit til banker i Norge, altfor stor tillit til at de aldri gjør feil. Fra et menneseklig perspektiv gjør det vondt å se hvor mye penger er mer verdt enn mennesker. Staten har lagt ut rød løper for bankene, men det er en cowboyvirksomhet. Hvorfor lar vi dette skje? spør hun.

FANT HAM: Etter en flere måneder lang jakt i flere land fant VG Simon Leviev i München i Tyskland i februar i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Hurtig voksende renter

Nå har fire av disse bankene bestemt seg for å dra Fjellhøy for retten for å kreve tilbake pengene sine.

Det største lånebeløpet stammer fra Instabank og er på 500.000 kroner. Totalt var det opprinnelige beløpet 953.000 kroner fordelt på de fire bankene, men med påløpte renter dreier det seg nå om over 1,2 millioner kroner.

– Rentene løper, så å betale ned dette er i praksis umulig. Om jeg taper rettssaken er jeg gjeldsslave til evig tid, sier Fjellhøy.

Hun bor fortsatt i England, hvor hun foreløpig er utenfor de norske kreditorenes rekkevidde.

Trusler avgjørende

Det sentrale spørsmålet i retten vil være om dommeren finner at Fjellhøy var under trusler da låneopptakene ble gjort. I så fall sier en paragraf i avtaleloven at avtalen Fjellhøy gjorde med bankene, ikke er bindende.

– Fjellhøy var på tidspunktet ved avtalens inngåelse i en situasjon hvor det fremstod som kjæresten var i livsfare. Låneopptakene fremstod derfor nødvendig for å avverge livsfaren, skriver Fjellhøys advokater Nils Jørgen Vordahl og Thomas Reinholdt i sitt sluttinnlegg til retten.

FALSKE PASS: Simon Leviev er ifølge israelsk politi Tindersvindlerens offisielle navn, men egentlig het han Shimon Yehuda Hayut. Han har operert med flere falske identiteter. Foto: Privat

Slettet gjeld

Det var denne konklusjonen Gjensidige kom til i fjor da fjernet et krav mot Fjellhøy på 200.000 kroner. Produktsjef i Gjensidige, Bjørn Sørensen, uttalte at de mente det hadde blitt «fremsatt alvorlige trusler som for kunden har skapt en reell frykt for noens liv». Sørensen er et av flere vitner i rettssaken.

– For å komme seg ut av truslene måtte Leviev holde diamantbusinessen i gang, slik Fjellhøy oppfattet det. Alle brikkene i puslespillet passet. Han hadde et team rundt seg og det var ikke noe som skulle tilsi at det han sa ikke stemte, sier advokat Vordahl til VG.

– Dette var en ukjent verden for Fjellhøy. Han måtte reise mye og hadde et helt annet forbruk. Skal man tro at dette var hennes forståelse eller skal man tro at hun som student bare bestemte seg for å finansiere en milliardær? utdyper Vordahl.

STØTTESPILLER: Svenske Pernilla Sjøholm ble også lurt av Simon Leviev. Etter å ha funnet ut sannheten har Fjellhøy og Sjøholm funnet mye støtte i hverandre. Sjøholm skal vitne i ukens rettssak. Foto: Kristoffer Kumar

Bestrider trusler

VG har vært i kontakt med alle de fire bankene som har stevnet Fjellhøy, men ingen av dem vil uttale seg før rettssaken. I sluttinnlegget til retten skriver Hilde Larsson, som representerer Instabank, Brabank og Nordea, at «det ikke er sannsynliggjort at kredittavtalene ble inngått for å unngå trusler som ga grunn til å frykte for noens liv.»

Advokat Kjetil Vangsens, som representerer Bank Norwegian, bestrider også at lånene ble tatt opp som følge av trusler.

«Profittmotivert virksomhet»

Men saken reiser også en større og mer generell problemstilling: I hvilken grad fulgte de fire bankene Finanstilsynets daværende retningslinjer da de ga Fjellhøy lånene?

Svaret fra Fjellhøys advokater er nei.

Retningslinjene på det tidspunktet Fjellhøy tok opp lånene sa blant annet at lån ikke burde innvilges om kunden ikke er i stand til å dekke normale livsoppholdsutgifter etter en renteøkning på minst fem prosent.

I dag er retningslinjene blitt omgjort til en forskrift.

«Saksøkerne har i sin profittmotiverte virksomhet overvurdert Fjellhøy sin økonomiske evne til å betjene lånene som hun har blitt tilbudt. Saksøkerne er derfor nærmest til å bære risikoen ved dette», skriver Fjellhøys advokater til retten.

Ingen svar

VG har spurt samtlige fire banker om de fulgte retningslinjene, men ingen av dem har besvart spørsmålene.

– Instabank fastholder at Cecilie Fjellhøy er ansvarlig for å tilbakebetale de lånene hun har tatt opp. Dette spørsmålet skal nå behandles av domstolen og vi finner det derfor ikke naturlig å kommentere saken i media, skriver Instabank-sjef Robert Berg i en e-post.

Publisert: 03.02.20 kl. 20:43

