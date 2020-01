Faktisk.no: Nei, koronaviruset har ikke nådd Norge

BEREDSKAP: Beredskapssykepleier Madelen Foss Smedholen på et aktuelt isolat ved Ullevål universitetssykehus viser fram bekledning og utstyr helsepersonell vil ikle seg om det skulle komme pasienter med den nye coronasmitten til Norge. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Nei, koronaviruset har ikke nådd Norge

Silje S. Skiphamn, Morten Langfeldt Dahlback / Faktisk.no

«Coronaviruset har nådd Norge.»

Snapchat-bruker, 29.01.2020

På sosiale medier spres det rykter om at koronaviruset har blitt påvist hos pasienter både i Oslo, Tromsø og Stavanger. Folkehelseinstituttet avviser at noen foreløpig har fått viruset påvist her til lands. Det har også blitt delt falske artikler som ser ut som de kommer fra VG og Stavanger Aftenblad. VG advarte selv mot en falsk artikkel i går, mens den falske artikkelen fra Aftenbladet kan bli en politisak.

Onsdag begynte det å gå rykter på sosiale medier om at det fryktede koronaviruset har kommet til Norge. Ifølge ryktene skal viruset være påvist både i Oslo, Tromsø og Stavanger.

Folkehelseinstituttet (FHI), som overvåker smittesituasjonen nøye, avviser ryktene:

– Foreløpig har det ikke vært noen som har fått påvist koronavirus i Norge, sier Helena Eide, smittevernvakt ved FHI, til Faktisk.no torsdag morgen.

MASKER: Arbeidere ved en fabrikk som produserer munnbind i Bangkok i Thailand torsdag. Foto: RUNGROJ YONGRIT / EPA

Det påstås flere steder at en pasient med viruset ble innlagt på Ullevål sykehus i Oslo allerede tirsdag kveld. Oslo universitetssykehus så seg onsdag kveld nødt til å gå ut på Twitter og avvise påstanden:

– Det sirkulerer rykter i sosiale medier og mediene i ettermiddag/kveld om at det skal være innlagt en pasient med 2019-nCoV ("Coronaviruset") ved OUS Ullevål sykehus allerede i går. Vi har ingen indikasjon på at dette er riktig, og oppfatter derfor ryktet som «fake news».

Mange av ryktene blir spredd i form av bilder av en manipulert VG-forside. Disse bildene stammer fra Snapchat. Ifølge NRK gjelder dette også påstanden om at det har blitt lagt inn en pasient med koronavirus på Ullevål sykehus.

Faktisk.no har identifisert en av Snapchat-kontoene den falske VG-forsiden har blitt spredd fra. Rundt klokken halv elleve 29. januar lå det fremdeles et bilde av en slik artikkel ute i kontoens Snapchat-historie. På dette tidspunktet var meldingen 22 timer gammel, og den ble dermed lagt ut rundt klokken 00:30 natt til 29. januar.

Det er ikke riktig at to personer er innlagt med koronavirus i Oslo.

Bildet som er brukt i den falske artikkelen, er fra da en ebolasmittet kvinne ankom Ullevål sykehus i 2014.

Snapchat-bildet er med andre ren bløff, basert på en manipulert VG-forside. Senere i denne faktasjekken skal vi vise hvor enkelt det er å lage slike forfalskninger.

VG sendte onsdag ut en advarsel på Twitter om falske Twitter-meldinger om koronaviruset:

– Flere Twitter- og Snapkontoer sprer informasjon om at VG skal ha publisert og slettet en sak om at coronaviruset har nådd Norge. Dette medfører ikke riktighet – VG har ikke publisert noen slike saker. Postene er falske.

Blant dem som svarte på VGs advarsel, var en nyopprettet Twitter-bruker som kaller seg «Julie». Hvis en anonym konto på sosiale medier akkurat er opprettet og har få følgere, er det grunn til å være ekstra på vakt.

«Julie» delte også et bilde av den falske VG-artikkelen. I tillegg påsto hun at to kinesere i Tromsø var smittet av koronaviruset, at en kvinne som hadde fått påvist smitte i Finland hadde reist fra Kirkenes, og at en mann var død i Kirkenes. Ingenting av dette er sant.

Faktisk.no har forsøkt å kontakte «Julie» på Twitter, men ikke fått svar.

Om kvelden 29. januar spredte den samme Snapchat-brukeren som la ut den falske VG-saken, et annet bilde av en manipulert avisartikkel. På bildet som er delt, ser det ut som at Stavanger Aftenblad skriver at en navngitt elev ved Bryne videregående skole er smittet med koronavirus.

Artikkelen (krever abonnement) som er manipulert, handler egentlig om at flere skoler i Rogaland har mottatt trusler om skoleskyting.

Dette bildet ser ikke ut til å være laget av personen bak kontoen, siden man kan se at det er et skjermbilde av en Snapchat-melding fra en annen bruker.

Rektor Ingunn Folgerø ved Bryne videregående skole avviser torsdag at ryktet stemmer:

– Vi vet ikke hvem som står bak, men vi skal ha et møte med politiet senere i dag for å få oppklart saken, sier hun til Faktisk.no.

På diskusjonsforumet Reddit lurer en bruker på om det stemmer at tre pasienter har fått påvist viruset i Stavanger:

– Har hørt rykter om at det er (potensielt) registrert 3 tilfeller av coronavirus i Stavanger. Jeg har Google i 15 min nå for å finne en artikkel på det, men finner ingenting. Kilden min hevder at noen lærere advarte elevene sine på en skole i Stavanger på grunn av viruspåvisning hos 3 pasienter i Stavanger. Kan noen være så snille å avkrefte ryktene? Begynner å bli stresset ...

Ryktet ble raskt avkreftet av andre Reddit-brukere.

De falske artiklene ser alle ut til å være laget på samme måte. Det er nemlig enkelt å få nyhetsnettsteder til å se ut som om de melder skremmende nyheter, særlig hvis man bruker nettleseren Chrome.

Chrome har en funksjon som heter «utviklermodus». Her kan man blant annet se kildekoden til et nettsted og filene som ligger ute på en nettside ved hjelp av et verktøy som kalles «inspisér element».

Man kan også endre koden som leses av ens egen nettleser, for å teste hvordan forskjellige løsninger virker. Dette berører ikke koden på nettsiden, men endrer visningen i din egen nettleser.

Man kan enkelt bruke utviklermodus for å manipulere hvordan et nettsted vises på ens egen skjerm, slik at man kan ta skremmende bilder, som deretter kan spres i sosiale medier. Det eneste man trenger å gjøre, er å finne tekst- og bildeelementer i kildekoden og endre dem.

Ved å gå inn på NRKs nettsider i utviklermodus, kan vi få det til å se ut som om rikskringkasteren har publisert en sak der Rikshospitalet sier at det er frykt for pandemi i Norge, og en annen sak der Folkehelseinstituttet bekrefter at smitten har kommet til Norge for fullt:

Det er altså en smal sak å lage et forfalsket bilde av NRKs nettsider, som man deretter kan dele for å spre frykt.

