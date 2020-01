TAUS: Statsministeren vil ikke kommentere om hun har pratet med Siv Jensen. Foto: Gorm Kallestad

Erna om hjemhentingen av IS-kvinne og hennes barn: - Det har vært tøffe forhandlinger

Midt i et nytt regjeringsdrama var det en ordknapp statsminister som kom ut av Høyres gruppemøte.

– Det har vært tøffe forhandlinger. Dette er en vanskelig sak for regjeringen,sier Erna Solberg til VG onsdag ettermiddag.

– Har du snakket med Siv Jensen?

– Jeg kommer ikke til å kommentere hvem jeg har pratet med eller hva det dreide seg om. Jeg prater med mange hver dag.

Regjeringen har lenge stått fast på at det kun er barn som får anledning til å bli hentet hjem til Norge, ikke voksne med tilknytning til IS.

Nå har regjeringen snudd i den sterkt opphetede saken om å hente den norsk-pakistanske IS-kvinnen (29) og hennes to barn fra Syria.

Frp-trussel: Ut av regjering

Tirsdag ble to barn og deres mor hentet ut fra Al Hol-leiren. Dette fordi det ene barnet er alvorlig syk, og vil få behandling på et norsk sykehus.

Flere i Frp har reagert sterkt på nyheten om at Norge skal hente hjem både barna og moren fra Syria.

Onsdag ettermiddag svarte Frp-leder og finansminister Siv Jensen med å true med å ta Frp ut av regjering.

Frp vil ikke hjelpe IS-kvinner hjem. På grunn av dette tok partiet dissens i regjeringen.

– Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris, sier Siv Jensen til Dagbladet.

– Fremskrittspartiet har vært villig til å hente det syke barnet til Norge. Men vår betingelse har vært at det skal skje uten at moren følger med, sier FrP-leder Siv Jensen til egne nettsider.

Erna: Ikke optimalt

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte tidligere onsdag til VG at hjemhenting også av IS-kvinnen var eneste mulighet for å å gi det syke barnet helsehjelp.

– Dette var en vanskelig sak for alle de fire partiene i regjeringen. Utgangspunktet vårt er at vi har gjort en humanitær handling for å hente hjem et barn som er sykt. Den eneste muligheten vi hadde for å gjøre det, var også å hente hjem moren, sier Erna Solberg til VG.

Statsministeren innrømmer derimot også at dette ikke er optimal løsning.

– Nei, det var ikke optimalt. Hele vår ambisjon var å få hjem dette syke barnet, eller gi det syke barnet en behandling lokalt. Men det viste seg umulig, fortsetter hun.

Publisert: 15.01.20 kl. 17:12 Oppdatert: 15.01.20 kl. 17:42

