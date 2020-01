Christian Tybring-Gjedde: Frp har lagt frem kravliste

Erna Solberg har nå mottatt Frps liste med krav for å fortsette i regjering. Samtidig sier minst fem av 11 fylkesledere at de uansett vil ut av regjeringen.

Det er partiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde som opplyser til NTB at kravlisten er overlevert til statsministeren.

Samtidig er det klart at Frp uansett er kan være på god vei ut av regjeringen.

Etter det VG er kjent med ønsker minst 5 av Frps 11 fylkesledere ønsker at partiet forlater regjeringen. Ingen av fylkeslederne har så langt sagt et klart og tydelig nei til å gå ut av regjeringen.

Tidligere mandag var Frp-leder Siv Jensen i møte med Solberg på statsministerens kontor. Sistnevnte gikk etterpå rett i møter med de to andre regjeringspartiene, KrF og Venstre.

Ernas moral-snakk provoserer

Fylkesleder i Møre og Romsdal Frank Sve sier ikke klart til VG at han mener partiet må ut av regjering, men sa til Aftenposten i helgen at han mener de bør det. Til VG trekker han frem Erna Solbergs «moralpreken» som noe som har gjort situasjonen ekstra vanskelig for Frp.

– Dette har blitt ekstra vanskelig å håndtere for oss nå. Vi har ikke fått bruke partiorganisasjonen. Når i tillegg statsministeren kom med denne moralprekenen sin der hun fremstiller de tre andre regjeringspartienes moral som bedre enn Fremskrittspartiets moral, da oppfatter meg og mange med meg dette som arroganse fra Erna Solbergs side.

– Kan disse uttalelsene fra statsministeren ha fått flere Frp-ere til å ville gå ut av regjeringen?

– Det er i hvert fall mange blant oss som oppfatter dette som arroganse fra regjeringssjefen. Det er å tråkke i salaten å fremheve sin egen moral fremfor en annen regjeringspartner.

– Hvordan leser du partiorganisasjonen og grasrota i Frp om å forlate regjeringen?

– Jeg har aldri opplevd partiet slik før. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan Fremskrittspartiet skal fortsette i regjeing. Her blir det prosesser etterpå, uansett utfall. Og det er Erna som i første rekke har rotet det til.

Kilde: Viken stemmer for å gå ut

En sentral kilde i Viken Frp opplyser til VG at fylkesleder Liv Gustavsen allerede har fått mandat av fylkeslaget til å stemme for å ta Frp ut av regjering.

Gustavsen sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken i forkant av mandagens forventede landsstyremøte. Torsdag i forrige uke sa hun til VG at det måtte stilles «skikkelig tydelige krav» til Solberg.

– Jeg forventer krav som går på innvandring, samferdsel, skatter og avgifter, sa hun.

Odd Eilert Persen i Frps fylkeslag i Troms og Finnmark skrev i en tekstmelding til VG allerede før helgen at han nå vil ta partiet ut av regjeringen.

Tror Frp er ferdig i regjering

Flere har så langt ikke konkludert med hva de mener. Blant disse er Tone E. Ims Larssen. Men hun gir tydelig uttrykk for hvilke vei hun tror det går:

– Slik jeg leser situasjonen, så heller det i retning av at vi går ut av regjeringen. Men jeg er fortsatt på ingen måte sikker på hva som skjer. Jeg avventer også hva mitt eget fylkeslag mener før jeg vil konkludere, sier leder Tone Ims Larssen i Siv Jensens eget fylkesparti, Oslo Frp.

FYLKESLEDER: Frank Sve leder Møre og Romsdal Frp. Foto: Frode Hansen

I likhet med Frank Sve i Møre og Romsdal så reagerer også Oslo-lederen i Frp på statsminister Erna Solbergs uttalelser om regjeringens moralske aspekt ved å hente hjem IS-kvinnen sammen med det syke barnet hennes.

– Jeg hadde håpet at Erna Solberg kom med en uforbeholden unnskyldning av denne uttalelsen. At Frps menneskesyn i tillegg er sådd tvil om av blant andre tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i helgen, er også noe mange reagerer sterkt på, sier hun.

Flere på Stortinget vil ut

VG har også startet en kartlegging av hva partiets sentralstyremedlemmer og stortingsrepresentanter mener. Så langt viser en opptelling at seks av 25 stortingsrepresentanter sier åpent at de vil ut av Solberg-regjeringen og at én fra sentralstyret, Christian Tybring-Gjedde, ønsker dette.

Blant stortingsrepresentantene er Erlend Wiborg. Også han har latt seg provosere over Solbergs uttalelser at dette var et moralsk dilemma.

– Det at de andre partiene overkjørte oss for å hente en terrorist til Norge på skattebetalernes regning er uakseptabelt og bryter med regjeringens viktige oppgave, beskytte innbyggerne sine. Når de i ettertid betviler det moralske kompasset til FrP så har jeg vanskelig med å forstå hvordan vi kan fortsette, sier han til VG.

