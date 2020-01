STILLE: Vindturbinene på Smøla er mye mindre enn de nyeste modellene. Hvor de skal stå er en konfliktsak. Foto: Gisle Oddstad

Zero: Syv klimatiltak regjeringen kan gjøre nå

Regjeringen har låst seg til den gamle avtalen med Frp – men de har rom til å gjennomføre ny klimapolitikk, ifølge miljøstiftelsen Zero.

13 av de 20 statsrådene i regjeringen er nye i postene sine etter at Frp gikk ut av regjering forrige uke.

Det er ingen ny klimapolitikk i vente, så lenge Høyre, Venstre og KrF skal følge avtalen de gjorde med Frp på Granavolden.

– Granavolden er et godt grunnlag for klima og miljøpolitikken, vi var veldig godt fornøyd med den avtalen, sier ny klima- og energiminister Sveinung Rotevatn (V).

Mindretallsregjeringen har sagt at de fortsatt vil søke Frp om støtten de trenger for å gjennomføre sin politikk. For Frp er avtalen historie, ifølge Siv Jensen, og partiet varsler tøffe kamper for regjeringen.

– Nå håper jeg Frp fra opposisjonen i Stortinget vil være opptatt av klima, sier Rotevatn.

Så hvilket rom er det for ny klimapolitikk i den gamle avtalen?

OVERGANG: Ola Elvestuen (V) har akkurat gitt nøkkelen til kontoret til sin tidligere statssekretær, Sveinung Rotevatn (V). Pressen intervjuer den nye klimaministeren. Foto: Helge Mikalsen

Uprøvde eller uferdige tiltak

Den ideelle stiftelsen Zero jobber for å spre kunnskap om løsninger for å kutte klimautslipp, særlig til politikere og næringene.

Zero har gått igjennom regjeringens plattform og funnet hvilke tiltak de fire partiene vedtok, men som ikke er gjennomført. De har plukket ut syv punkter, som de mener vil gi størst effekt og solide kutt i gassutslipp.

– Dette er ting som er forankret i Granavolden, men som vi har vært skuffet over at det går trått med. Det skjer ting, men det er langt ifra nok, sier Holm.

– Hvor store endringer i klimapolitikken forventer dere etter at Frp gikk ut av regjering?

– Det er jo som om Frp fortsatt er i regjeringen, og de utgjør en del av flertallet. Men det er ganske mange saker som er på regjeringens bord, først og fremst, og som ikke er avhengig av Stortingets behandling, sier Holm.

Flere av sakene på Zeros liste er det likevel strid rundt.

KONFERANSE: Her har Marius Holm (f.h.) akkurat vist et elfly til lederen for FNs klimapanel, Hoesung Lee, og statsminister Erna Solberg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Oljeminister vil dempe konflikter

Den nye olje- og energiministeren, Tina Bru (H), får ansvaret for flere store konfliktsaker innen klima.

På Zeros liste står et tiltak som splitter både partier, miljøorganisasjoner og lokalsamfunn – vindkraft nær beboelse eller i urørt natur.

Saken kan samtidig samle på tvers av politikken: MDG ønsker forbud i urørt natur, og Frps Sylvi Listhaug liker dem ikke.

– Flere av disse sakene har en debatt med ganske høy temperatur og mye konflikt. Jeg tror vi trenger å snakke sammen på en bedre måte, sier Bru.

– Skal du være en grønnere oljeminister enn forgjengerne?

– Jeg er ikke opptatt av sånne merkelapper. Jeg forvalter politikken til regjeringen først og fremst. og det som ligger i Granavolden.

FØRSTE DAG: Ny oljeminister, Tina Bru (33), blir presentert som et av Høyres unge stjerneskudd av leder Erna Solberg, i statsministerens bolig. Foto: HELGE MIKALSEN

Zeros syv punkter:

Dette er tiltak i Granavolden-plattformen Zero mener vil være effektive.

1. KULL: Sette i gang en internasjonal satsing på fornybar energi, for å unngå at land i økonomisk vekst blir avhengig av kull som energikilde.

2. CCS: Gi klarsignal til investering i norsk karbonfangst- og lagring. Det vil koste milliarder, men kan gi enorme utslippskutt for Norge.

3. SKIPSFART: Tiltak for fortgang i elbåter og utslippsfri skipsfart, som strengere krav til utslippsfrie supplybåter og mer penger til elferger og hurtigbåter.

4. BYGG: Stille krav til at statens veier, bygg og annen infrastruktur skal bygges med 40 % lavere utslipp enn i dag. Byggeprosjekter er en stor utslippskilde, og staten kan bruke sine egne prosjekter til å bidra til nye løsninger.

5. VIND OG KRAFT: Mer satsing på fornybar energi, som vindkraft på land og til havs. Norge vil trenge mye mer strøm i fremtiden, og tilgang på kjøp og salg med utlandet gjennom kraftkabler.

6. AVGIFT: Gjøre det dyrere å kjøpe og kjøre fossilbiler med avgifter på CO₂ og bilkjøp. Inntektene kan brukes til å støtte de som velger utslippsfritt.

7. ELTRANSPORT: Sette i gang en større pakke med virkemidler for å få tungtransporten til å bli utslippsfri, som støtte til kjøp av elvarebil og lastebil, gratis bompenger, m.m.

