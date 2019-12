TROMSØ: Et ambulansefly fra Babcock utenfor hangaren i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Babcock setter tre fly tilbake i tjeneste

Den tekniske feilen som har gjort at fire av Bacocks ti ambulansefly står på bakken, er nå identifisert. Tre fly settes tilbake i tjeneste torsdag kveld.

Tre av de fem Beech B250-flyene til Babcock, som siden fredag i forrige uke har stått på bakken, settes tilbake i tjeneste i løpet av torsdag kveld, opplyser Babcock overfor iTromsø og VG.

Fire av dem har vært ute av tjenesten på grunn av samme feil mellom motor og propell.

De fire ambulanseflyene av samme modell ble satt på bakken den 9 desember. I tillegg ble et annet fly satt på bakken med en annen teknisk feil, men det er siden tatt i bruk igjen.

Fremmet økonomisk krav

Torsdag fremmet Luftambulansetjenesten HF, som kjøper tjester av Babcock, økonomiske krav overfor selskapet fordi de ikke har levert beredskap.

Ifølge kontrakten kan oppdragsgiver kreve avkorting hvis ikke operatøren utfører tjenesten slik den er beskrevet i avtalen. Avkortningen er på 10.000 kroner per døgn per hendelse per base inntil forholdet er rettet.

