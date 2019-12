UVERDIG: Raymond Johansen mener ureturnerbare asylsøkere må få jobbe. Gunnar Stålsett risikerer nå fengsel for å ha gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker. Foto: Gisle Oddstad

Oslo Ap vil la ureturnerbare jobbe

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo mener dagens lovverk ikke er en rettsstat verdig.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, gikk i helgen ut i VG og beskrev det som «helt skrekkelig» at ureturnerbare asylsøkere ikke får arbeidstillatelser.

Ap satt i regjering da ureturnerbare asylsøkere ble fratatt retten til å jobbe i 2011.

Nå ber styret i Oslo Ap om at partiet snur i saken: «Oslo Arbeiderparti ber stortingsgruppen fremme forslag i Stortinget om å be regjeringen fremme forslag til lovendringer slik at ureturnerbare asylsøkere kan gis midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres», heter det i uttalelse VG får tilsendt onsdag formiddag.

Johansen og Oslo Arbeiderparti går dermed imot standpunktet til partiet sentralt:

– Jeg ønsker en sunn og god politisk debatt om denne saken. Her er det uenighet i Arbeiderpartiet, som det er i mange andre partier. Jeg har respekt for at Ap har formulert en annen politikk, men jeg vet også at det er takhøyde for å ta denne typen diskusjoner, sier han.

Saken skal opp i Stortinget på torsdag, etter at SV har tatt initiativ til å endre loven. I forrige uke ble det kjent at biskop emeritus Gunnar Stålsett risikerer 45 dagers fengsel for å ha gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker.

– Men jeg mener, at målt opp mot virkeligheten og hvordan dagens lovverk håndheves så er det ikke en rettsstat verdig. Mennesker sitter i 10 til 20 år uten mulighet til å delta i samfunnet og må sette sine liv på vent, sier Johansen.

Johansen sier de heller ikke er forskning som viser at det å gi arbeidstillatelse til den gruppen vil føre til økt tilstrømning av asylsøkere.

– I så måte mener jeg at signaleffekten ved å gi arbeidstillatelser er minimal., sier Johansen.

Han sier han ikke er for en generell liberalisering i asylpolitikken, men sier han mener vi trenger en presisering av en del kategorier.

– For det første: Finnes det noen som er reelt ureturnerbare? Det mener jeg det gjør, for eksempel en del mennesker fra Eritrea, Cuba og Etiopia. For det andre mener jeg reelt ureturnerbare må skilles fra returnektere. Nå fremstilles det som om alle ureturnerbare egentlig nekter retur. Jeg mener man må skille de to gruppene, sier Johansen.

- Når det gjelder de ID-løse så er dette komplisert. Det er sikkert mange som kaster ID-papirene sine. Det skal ikke lønne seg at man ikke samarbeider om avklaring av ID. Samtidig er det noen som frykter å bli sendt hjem til forfølgelse dersom man samarbeider om ID. Derfor er det viktig å avklare hvem som er reelt sett ureturnerbare.

