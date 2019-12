HEDERSMANN: Ragnar Ulstein var med i Kompani Linge, og var en fremstående motstandsmann under andre verdenskrig. Bildet er tatt under et intervju med VG i 2018. Foto: Krister Sørbø, VG

Krigshelten Ragnar Ulstein er død

Krigsveteranen, forfatteren og historikeren Ragnar Leif Ulstein er død, 99 år gammel. Ulstein var en del av Kompani Linge under andre verdenskrig.

NTB

Nå nettopp

Ulstein døde tirsdag morgen. Det opplyser Ulsteins sønn Anders Ulstein til NTB.

Ulstein ble født 19. april 1920 i Ulstein i Møre og Romsdal og var en fremtredende motstandsmann under andre verdenskrig.

Ulstein var løytnant i den britiske militæravdelingen Kompani Linge, som besto av norske frivillige som skulle delta i britisk ledede operasjoner i Norge under krigen og organisere, instruere og lede den norske motstandsbevegelsen.

HEDRET: Ragnar Ulstein mottok forsvarets hederskors i forbindelse med markeringen av frigjøringsjubileet og Forsvarets veterandag på Akershus festning, 8. mai 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ulstein deltok under flere operasjoner, deriblant landgangen i Reine i desember 1941 og i en sabotasjeaksjon mot et forsynings- og troppeskip i Nord-Gulen utenfor Svelgen i 1943.

Fra høsten 1944 ledet Ulstein oppbyggingen av hjemmestyrken med kodenamnet «Siskin» i Sogn.

Ulstein jobbet etter krigen som journalist, sakprosaforfatter og statsstipendiat og skrev flere bøker om norsk deltakelse i andre verdenskrig. Han tok aktivt del i kampen for at de norske fangene i tyske konsentrasjonsleirer skulle få erstatning fra Forbundsrepublikken Tyskland, og var sterkt engasjert i arbeidet for krigsinvalidene. Ulstein var også aktiv politisk i Venstre.

Ulstein ble for sin krigsinnsats tildelt blant annet St. Olavsmedaljen med to ekegrener, Deltagermedaljen, Haakon VIIs 70-årsmedalje og britiske Military Medal. For sitt arbeid etter krigen er han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull og Forsvarets hederskors. Ulstein er for deltakelsen i Tysklandsbrigaden tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner og Tysklandsbrigadens veteranmedalje.

Publisert: 03.12.19 kl. 13:08

