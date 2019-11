NAV-direktør Sigrun Vågeng avviser at alle ansatte i etaten i februar 2019 var kjent med straffesaker knyttet til feiltolkningen av EØS-regelverket. Foto: Jørgen Braastad

NAV-sjefen slår tilbake mot Hauglie: – Visste ikke om uskyldig dømte

NAV-direktør Sigrun Vågeng avviser blankt at NAV visste om at folk satt uskyldig fengslet allerede i februar i år. SV mener arbeidsministeren opptrer uredelig.

Tirsdag viste arbeidsminister Anniken Hauglie til et internt brev datert 25. februar, som blant annet ble sendt til ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV.

Hauglie mener brevet viser at NAV allerede da satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker som følge av feil rettspraksis.

– I denne e-posten vises det til pågående straffesaker og hvordan de skal håndteres – et halvt år før denne informasjonen nådde departementet, sa Hauglie til VG tirsdag.

Det mener NAV-direktøren er en uriktig tolkning av innholdet i brevet.

– En klønete formulering i en intern e-post har skapt et inntrykk av at NAV allerede i februar 2019 visste at folk satt i fengsel fordi vi behandlet saker feil. Det stemmer ikke – og det var ikke det denne e-posten adresserte. Da denne mailen ble skrevet, var vi ikke klar over at vi hadde feil lovforståelse om opphold i EU/EØS, skriver Vågeng i en uttalelse til VG.

Freddy Øvstegård (SV) i kontrollkomiteen på Stortinget mener det fremstår som om arbeidsministeren prøver å fraskrive seg ansvar.

– Hauglie og regjeringen er så desperat på jakt etter å skylde på andre at de forsøker å vrenge på virkeligheten. Nå har ministeren angrepet egen etat i avisene basert på feil opplysninger. Det er en ekstremt uredelig form for ansvarsfraskrivelse og villedning. Dette svekker tilliten til Hauglie og regjeringens håndtering betydelig.

Anniken Hauglie har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser om denne saken.

