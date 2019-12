ORDFØRER: Gunnar Wilhelmsen i Trømsø. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Jente i barneskolealder døde: – Forferdelig tragisk

En jente i barneskolealder er død etter å ha blitt hentet opp av sjøen i Tromsø. – En hendelse som berører oss alle, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Da VG snakker med ordføreren ved 23-tiden mandag kveld, er han tydelig preget av nyheten.

Universitetssykehuset Nord-Norge bekreftet mandag at jenta i barneskolealder omkom etter å ha blitt hentet livløs opp av sjøen ved Kvaløyvegen mandag. En kvinne i 20-årene og to små barn er fortsatt kritisk og livstruende skadet.

– Det er en forferdelig tragisk hendelse som berører oss, alle som sitter her på rådhuset og alle involverte, sier Gunnar Wilhelmsen.

Ordføreren legger til at de nå jobber med å orientere riktige instanser, deriblant barneskolen hvor jenta er elev.

Politiet ble klokken 17.28 kontaktet av en forbipasserende som hadde observert en tom barnevogn og fulgte fotspor ned til strandkanten.

Her ble det funnet støvler.

– Patruljen som kom til stedet svømte ut og fikk berget dem opp, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen til VG.

BARNEVOGN: En barnevogn ble funnet i nærheten av strandkanten der politiet hentet opp fire livløse personer. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Har satt krisestab

Like etter at hendelsen ble kjent, opplyste kommunen at de har satt krisestab. En rekke ansatte sitter mandag kveld i krisemøter.

– Psykososialt team er i beredskap. I tillegg har vi satt krisestab for å se om det er noe vi kan bidra med, sa Wilhelmsen tidligere mandag kveld.

De tre barna er alle jenter under ti år. Jenta som er bekreftet omkommet, døde på sykehuset.

Alle fire var livløse da de ble hentet opp av sjøen, og de fikk livreddende førstehjelp på stedet, før de ble fraktet til sykehus.

De to små jentene som er livstruende og kritisk skadet, blir sendt videre til Rikshospitalet i Oslo i løpet av natten.

GJENNOMFØRTE SØK: Politiet søkte mandag kveld for å forsikre seg om at det ikke lå flere personer i sjøen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Jobber ut fra ulike hypoteser

En kvinne Nordlys har snakket med, sier at hun så barnevognen allerede klokken 16.30. Hermandsen bekrefter at de er kjent med tipset.

Politiet vet ikke hvor lenge de fire lå i vannet.

– Vi jobber ut fra ulike hypoteser, og kan per nå ikke si om det er en straffbar handling eller en ulykke, sier Hermansen, og legger til at politiet ønsker eventuelle tips fra publikum.

De jobber fremdeles med å få oversikt over situasjonen.

– Vi gjennomfører både teknisk og taktisk etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

