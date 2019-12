ULOVLIG ADGANG: PST skaffet seg store menger passasjeropplysninger gjennom Norwegians bookingsystem, ifølge EOS-utvalget. Foto: Jan Ovind

PST kartla nordmenns flyreiser – får skarp kritikk fra EOS-utvalget

PST, Politiets sikkerhetstjeneste, får skarp kritikk fra EOS-utvalget retter at tjenesten har innhentet store mengder opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.

– Vi mener innhentingen har vært – og er – ulovlig. Utvalget kritiserer også PST for tjenestens håndtering av saken, skriver utvalgets leder Svein Grønnern i en pressemelding torsdag formiddag.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene. Nå har utvalget oversendt det de kaller en særskilt melding til Stortinget om denne saken.

Store mengder informasjon

Utvalget oppsummerer saken i fire punkter i pressemeldingen:

** PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for.

** PST har fått åtte andre flyselskaper til rutinemessig å sende passasjerlister til tjenesten. Denne rutinemessige innhentingen er ulovlig. Opplysningene har også blitt oppbevart i flere måneder. Dette har omfattet opplysninger om anslagsvis 1 million reisende årlig – både norske og utenlandske statsborgere.

** PST har videreført praksisen med å hente inn opplysninger om norske flypassasjerers utenlandsreiser, også etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i én konkret sak for ikke å ha lovhjemmel for slik innhenting.

** PST har ikke hatt tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon av egen innhentingsvirksomhet.

Ga feilinformasjon

EOS-utvalget skriver i pressemeldingen at utvalget har stilt flere spørsmål til PST som er blitt stående ubesvart.

– PST har også gitt svar til utvalget som har vist seg å inneholde feil. PSTs håndtering av saken har skjerpet utvalgets kritikk, skriver EOS-utvalget.

Publisert: 05.12.19 kl. 11:44

