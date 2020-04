ADGANG FORBUDT: Heia Fus barnehage på Lierskogen tidligere denne uken. Klar beskjed om å ikke gå inn i barnehagen. Fus-barnehagene jobber for å ha åtte timers-dager ved oppstart til uken. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Barnehagene åpner: Private barnehager vil ha lengre åpningstid enn mange offentlige

Når barnehagene åpner i morgen, vil landets barn og foreldre bli møtt med ulike åpningstider. En rekke private barnehager tilbyr flere timer enn offentlige.

For de offentlige barnehagene i Oslo har det gått ut en anbefaling om «begrenset åpningstid fra kl. 08.30 – 15.00 i de to første ukene», ifølge Oslo kommune.

Det utgjør 6,5 timer.

I Bergen vil de offentlige barnehagene være åpne i syv timer.

I Stavanger seks timer, i alle fall den første uken.

VG har vært i kontakt med FUS-barnehagene og Stiftelsen Kanvas, som mellom seg har over 17.000 private barnehageplasser i 244 ulike barnehager.

– Vi har lagt oss på et minimum på 7,5 timer, sier Robert Ullmann, daglig leder i Stiftelsen Kanvas, og viser til at de vil overtidsbetale for møter utenfor åpningstiden slik at de kan ivareta voksentettheten mens barna er i barnehagen.

– De fleste hos oss klarer 7,5 timer, men noen er nede i 6,5 timer. Vi bestreber oss så mye som mulig for å få til full åpningstid, men det er vilkår som gjør dette vanskelig å få til 100 prosent, sier Kristin Kongsrud, daglig leder i FUS-barnehagene.

ADM. DIR: Anne Lindboe er administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund. Tidligere har hun vært barneombud.

PBL: Målet er ordinært tilbud

– Vi rådgir våre medlemmer til å holde ordinær åpningstid i den grad det er mulig, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL).

– Vi anerkjenner at det er usikkerhet om antallet barn og hvor mange voksne som er tilgjengelig og at noen må ha redusert åpningstid, men målet er et ordinært tilbud, utdyper hun.

– Hva er årsaken til at private barnehager får til lengre åpningstid enn mange offentlige?

– Myndighetene er tydelige på at det normale skal være fulle åpningstider i tråd med egne vedtekter, det forholder vi oss til så langt det er mulig, svarer Lindboe, som mener det er viktig for barna og familiene at de kommer tilbake til et mest mulig ordinært tilbud.

– Ikke minst gjelder det sårbare barn og foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner som ikke like enkelt kan korte ned på arbeidsdagen, mener det tidligere barneombudet.

Endret forskrift: Hovedregel er «ordinært tilbud»

Sent torsdag kveld ble den såkalte covid-19-forskriften endret på punktet som gjelder barnehager. Ifølge forskriften skal barnehageeiere nå «gi [et] ordinært tilbud (...) til alle barnehagebarn».

Redusert åpningstid skal «bare» forekomme dersom det er «særlige forhold ved virksomheten» som tilsier det.

VG har bedt Kunnskapsdepartementet presisere hva forskriften innebærer.

Hovedregelen er samme tilbud som før, svarer departementet.

De skriver at det er den enkelte barnehage som må vurdere om det er mulig å ivareta kravet til smittevern, eller om åpningstiden må reduseres.

Departementet mener barnehagene «bør dokumentere hvilke vurderinger som ligger til grunn for at de ikke følger hovedregelen om å gi vanlig tilbud».

Et spørsmål om lokaler

Bestemmelsen om «særlige forhold» presiseres slik:

– Det bør være særlige forhold ved virksomhetens lokaler sett opp mot antall barn og ansatte, svarer departementet.

Kunnskapsminister Guri Melby uttaler til VG at hun har stor forståelse for reduserte åpningstider.

– Særlig i oppstartsfasen når man ikke helt hvor krevende det vil bli. Vi håper derfor foreldre vil støtte prioriteringen av høy voksentetthet framfor fleksible åpningstider, påpeker hun.

7,5 TIMER: Damsgård barnehage i Bergen til hører Kanvas-kjeden. De vil tilby 7,5 timer til barnefamiliene fra og med neste uke.

Barnehage: Har jobbet hardt

Sabine Scheidt er daglig leder i Damsgård Kanvas-barnehage.

– I samarbeid med foreldrene har vi kommet frem til en åpningstid mellom kl. 08.00 til 15.30. Personalet har jobbet hardt for å finne alle mulige løsninger på de ulike utfordringene, forteller Scheidt.

– Vi er klar over at 7,5 timer er vanskelig for mange foreldre, understreker hun og viser til at de normalt har ti timers åpningstid.

I snitt anslår hun at familier benytter seg av rundt ni timer daglig til vanlig.

STYRER: Sabine Scheidt er styrer i Damsgård barnehage med 82 barnehageplasser.

– Så fort én ansatt blir syk, så sliter vi

Alle barn skal ifølge smittevernveilederen fra Utdanningsdirektoratet være delt inn i grupper på tre barn (småbarn) eller seks barn (store barn), med faste voksne.

Dette krever at alle ansatte er på jobb til samme tid, slik at det er minst mulig nærkontakt mellom barn og voksne som ikke er på samme gruppe.

Damsgård har 82 barn og ligger på bemanningsnormen, ifølge Scheidt.

– Smittevernlederen stiller strenge føringer til barnehagene, så vi er avhengig av å ha alle de faste på jobb. Så fort èn ansatt blir syk, sliter vi. Da blir det utfordrende å gjennomføre alle tiltakene, sier Scheidt.

For å være noe bedre rustet har de hentet inn to faste vikarer som en buffer. I tillegg avventer ti barn å begynne i barnehagen, etter eget ønske.

Oslo kommune: Strekker seg langt

Oslo kommune mener det vil være «særlig krevende å oppfylle smittevernveilederen og de kravene som stilles der», samt å oppfylle et krav om full åpningstid i oppstarten.

– Vi har anbefalt kortere åpningstid de to første ukene for å gi barnehagene tid til å tilpasse seg de nye føringene, skriver Karin Seenstrup, kommunikasjonsrådgiver ved byrådsavdelingen for oppvekst i Oslo kommune, i en e-post.

– Forskriften det vises til ble vedtatt torsdag 16.april, og ble tilgjengelig for kommunene sent torsdags kveld. Vi mener at de vurderinger som er gjort ifht åpningstid i Oslo er i tråd med føringene fra Regjeringen, skriver hun videre.

Steenstrup forteller at enkelte bydeler vil ha lengre åpningstid enn det kommunen har anbefalt. Bydel Nordstrand vil ha 7,5 timer, for eksempel, mens bydel St. hanshaugen vil ligge mellom 6,5 og 7,5 timer.

– Alle barnehagene strekker seg nå langt for å imøtekomme foreldres behov, men det er også viktig at foreldre gir barnehagene noe tid til å venne seg til en ny hverdag, skriver Steenstrup, som mener 6,5-timersrådet må oppfattes som en «minimumsanbefaling».

Hun legger til:

– Det er også mange private barnehager som også har redusert åpningstid i forbindelse med gjenåpningen. Vi sitter ikke med en helhetlig oversikt over dette, men bydelene melder om at planlagt åpningstid varierer i de private barnehagene i deres bydeler, skriver hun.

