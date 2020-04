DRØM: Nicolai Tangen har tidligere kalt konferansen i Philadelphia sitt «drømmeseminar». Foto: Nina E. Rangoy

Bransjeveteran om Tangens seminar: – Foredragene ville kostet 10 millioner kroner

Bransjeveteraner mener foredragsholderne på Nicolai Tangens USA-seminar var blant de fremste på sine felt.

Nå nettopp

– Listen av foredragsholdere er ganske fascinerende. Det er et speilbilde av alle interessene til Nicolai Tangen. Fra et faglig ståsted, som jeg har, er dette en helt enorm liste av navn med toppfolk innen markedsføring, mat, bærekraft og ikke minst kunst. Jeg skjønner at han har brent for dette, sier veteran i arrangementsbransjen, Knut Meiner i Komon-Stageway AS til VG.

PÅ SEMINARET: Kjendiskokk Jamie Oliver holdt foredrag for Tangen og de andre seminardeltagerne i Philadelphia. Foto: Ian West / PA Wire

Forrige helg avslørte VG hvordan en rekke norske samfunnstopper lot seg påspandere både reise og opphold da de i november i fjor deltok på et tre dagers seminar i Philadelphia. Finansmann og milliardær Tangen har opplyst til VG at han hadde planlagt seminaret i to år. I mars ble det kjent at han blir ny sjef for Oljefondet.

På forespørsel fra VG har Meiner gått gjennom foredragsholderne som påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen bød på under sitt tre dagers «drømmeseminar» for venner og forretningskontakter i november i fjor.

Seminaret i Philadelphia hadde over 20 programposter med til sammen rundt 50 forelesere og paneldeltagere. Blant dem var Storbritannias tidligere utenriksminister William Hague og andre som tjener penger på foredragsvirksomhet. Meiner har regnet på hva det ville koste å leie dem inn i det åpne markedet.

– Mitt anslag er at utgiftene til programmet, altså honorarer til foredragsholderne og paneldeltagerne, totalt ville kostet rundt ti millioner kroner i det åpne markedet, sier Meiner.

les også Historien om Nicolai Tangen: Fra studiegjeld til milliardformue

TIDLIGERE UTENRIKSMINISTER: Lord William Hague tjener penger på å delta i det politiske ordskiftet. Foto: Victoria Jones / PA Wire

150 personer deltok på Tangens seminar. Legger man Meiners anslag til grunn, ville utgifter til honorarer alene beløpet seg til 76.700 kroner per deltager.

Meiner understreker at utgifter til transport, overnatting. leie av lokaler, lys, lyd og en profittmargin fra selskapet som koordinerer alt vil komme i tillegg. Han anslår 15 prosent profittmargin som normalt for bransjen.

Meiner er nå arbeidende styreleder i Komon-Stageway AS. Selskapet omsatte for 136 millioner kroner i fjor og er blant Norges største i sin kommersielle eventer og konferanser.

– Hvordan har du regnet ut anslaget?

– Det er en kombinasjon av tilbud vi selv har fått på noen av foredragsholderne som deltok på Tangens seminar og offentlige priser i markedet. I tillegg har jeg gjort anslag for en del, basert på 24 års erfaring i denne bransjen, sier Meiner.

les også Slyngstad: – Jeg ble overrasket da jeg hørte om at Tangen skulle overta

Tangen: – Meningsløst

På onsdag offentliggjorde Tangen noen av seminar-utgiftene. I dette regnestykket inngikk ikke verdien av seminaret eller donasjoner foredragsholdere har fått i bytte mot å stille opp.

Etter VGs avsløringer har arbeidsgiverne til FN-ambassadør Mona Juul, oljefond-sjef Yngve Slyngstad, Nupi-direktør Ulf Sverdrup, Munch-direktør Svein Olav Henrichsen og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) bedt om en faktura for hele eller deler av utgiftene til USA-seminaret.

Tangen har opplyst til VG at foredragsholderne på seminaret ikke ble betalt penger selv, men fikk mulighet til å donere penger til et veldedig formål. VG har spurt Tangen om hvor mange som valgte å donere penger og hvor mye det kostet totalt. Spørsmålet er ikke besvart.

les også Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer

VETERAN: Knut Meiner har 24 års erfaring fra bransjen. Foto: Roger Neumann

VG har også lagt fram Meiners anslag og bedt om en kommentar til det.

– Jeg har åpent og transparent fremlagt kostnadene ved seminaret. Jeg planla hele seminaret selv, og ønsket at det skulle være noe personlig og helt unikt. Det blir meningsløst å hypotetisk å skulle forsøke å beregne hva foredragsholderne ville kostet. Seminaret handlet ikke om penger, men noe mye viktigere: Å dele tanker og ideer på tvers av fagområder i en stadig mer kompleks verden. Mange av foredragsholderne og paneldeltagerne ville dessuten aldri ha stilt opp på en kommersiell konferanse.

les også Korrupsjonsekspert om USA-seminaret: – Dypt skuffet

Faglig tungt

VG har også bedt Atle Hovde i reise- og eventbyrået The Key om å vurdere Tangens seminar.

– Man snakker her om det som ville vært en totalt sett dyr konferanse, der det reklameres for at det er de beste innenfor sine fagfelt som stiller. Og det er det jo vitterlig også. Listen over foredragsholdere er intet annet enn imponerende, sier Hovde.

– Seminaret har et eksklusivt og faglig tungt program. Det er kvalitet i alle løsninger som er valgt.

Publisert: 27.04.20 kl. 07:02

Les også

Fra andre aviser