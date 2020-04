TAKKER DET NORSKE FOLKET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie benyttet anledningen til å takke alle nordmenn for innsatsen mot epidemien mandag. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Høie: – Vi har coronaepidemien under kontroll

Regjeringens tiltak mot smittespredning har fungert, forteller helseministeren.

Nordmenn som er smittet med coronaviruset smitter nå i gjennomsnitt 0, 7 andre, forteller Helse- og omsorgsminister Bent Høie under regjeringens daglige pressekonferanse mandag.

– Det betyr at vi har coronaepidemien under kontroll, sier Høie.

Dersom beregningene er riktige, betyr det at virusutbruddet i Norge ikke lenger vokser, og at antallet sykehusinnleggelser vil gå ned dersom tiltakene regjeringen har innført videreføres.

Takker det norske folk

Høie retter en stor takk til alle nordmenn som følger myndighetenes råd.

– Før de strenge tiltakene ble innført, smittet hver av de smittede 2,5 nye personer. Hvis denne utviklingen hadde fortsatt, hadde vi sett samme utvikling som andre steder i Europa i Norge, sier Høie.

Regjeringens mål var at hver smittet skulle smitte maks én annen person.

I Folkehelseinstituttets (FHI) siste risikovurdering, som ble publisert 24. mars, gikk de ut med tre ulike scenarioer for smittespredningen i Norge ut fra ulike tiltak.

I det såkalte brems-scenarioet, hvor regjeringen har valgt å legge seg, estimerte FHI at én person ville smitte 1,4 andre.

Folkehelseinstituttet beregner at det er drøyt 14.000 coronasmittede i Norge. Det utgjør 0,26 prosent av befolkningen.

5.760 personer i Norge har fått påvist coronaviruset, viser VGs tall.

Ettersom ikke alle er testet, er det trolig et større mørketall. FHI har nå gjort analyser der det samlede antall smittede er beregnet til 14.146.

Mæland: – Vil slå hardt ned på misbruk

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) gjorde det helt klart at bedrifter som prøver å utnytte corona-situasjonen vil bli slå hardt ned på og straffet under pressekonferansen.

– Bedriftene våre er også en del av dugnaden. Butikker legger til rette for at vi kan handle og selskapene gjør det de kan for at ansatte skal ha en jobb å gå til:

– Ingen skal selvsagt misbruke denne dugnaden. Ingen skal utnytte situasjonen til å permittere ansatte som kunne vært i arbeid, fortsatte hun.

Mæland understreket at det ikke er noen grunn til å tro at det er mange bedrifter som misbruker permitteringsreglene, men at man dessverre ser noen tilfeller av at det skjer.

– Så la meg være tydelig: Det er ikke greit å misbruke den norske dugnadsånden. Og det er det som skjer når permitteringsreglene utnyttes. Da skal dette avdekkes, etterforskes og straffes, sa Mæland.

Publisert: 06.04.20 kl. 16:17 Oppdatert: 06.04.20 kl. 16:32

