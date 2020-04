BESKYTTET: En renholder ved Universitetssykehuset Nord-Norge iført fullt smittevernutstyr, med originalt åndedrettsvern. Bildet er tatt i epidemiens første fase. Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Fikk trolig piratmasker: 150–200 sykehusansatte testes

Universitetssykehuset Nord-Norge kom i skade for å dele ut åndedrettsvern som kan ha produksjonsfeil. 150–200 UNN-ansatte må testes for coronaviruset.

Tusener av støvmasker var en gave fra Store Norske gruvedrift på Svalbard. Kartongene er merket 3M, men maskene kan være piratvare fra Kina.

– Det er en utrolig trist sak. Vi er redd for at maskene ikke beskytter godt nok mot viruset, sier drifts- og eiendomssjef ved UNN Grethe Andersen til VG.

NRK omtalte saken først.

Lageret snart tomt

Dagsforbruket ved sykehuset er 150–200 engangsmasker til ansatte som er i nærkontakt med coronapasienter. Nå er lageret i ferd med å tømmes.

– Situasjonen er kritisk, sier Andersen.

UNN hadde en måneds ordinært forbruk av smittevernutstyr på lager før pandemien brøt ut. Brått skulle hele verden ha munnbind, åndedrettsvern, briller og smittefrakker.

Stor var gleden i Tromsø da det statlige gruveselskapet tilbød 12.600 P3-masker fra sine lagre av overskuddsmateriell på Spitsbergen.

Usikre på kvaliteten

Store Norske var usikker på funksjonaliteten til 9000 av maskene. De var ikke var helt like maskene fra 3M som selskapet tidligere hadde fått levert, og var satt til side.

Ifølge Store Norske var maskene som skapte usikkerhet, også produsert i Kina.

For knapt tre uker siden ble materiellet transportert til fastlandet. Kartongene var godt merket med hvilke Store Norske visste var funksjonelle og hvilke som kanskje ikke var det.

MERKET: Store Norske var usikre på kvaliteten på flere tusen masker og merket pallene med dem tydelig med grønne kryss før avgang fra Svalbard. Foto: PER NILSSEN

Universitetssykehuset Nord-Norge har hittil mottatt 6000 av maskene fra Svalbard.

– Store Norske opplyste at noe av utstyret hadde en mindre produksjonsfeil. Derfor ble mesteparten av sendingen kjørt til et lager utenfor huset, opplyser Grethe Andersen.

Der skulle maskene stå til Store Norske hadde skaffet dokumentasjon om kvaliteten på maskene. Det tok litt tid, slik at sykehuset kontaktet produsenten 3M direkte.

– 3M lette i sine systemer og kunne umiddelbart bekrefte at støvmaskene ikke kom fra dem. De er til forveksling lik originalen, sier drifts- og eiendomssjefen på UNN.

700 delt ut ved en feil

Men fredag viste det seg at 800 støvmasker likevel ikke var fraktet på lager.

– En rest var blitt stående på pallen. Omkring 700 var delt ut ved en feil, sier Andersen.

TRO KOPI: Øverst en original P3-maske fra 3M, nederst masken som mistenkes å ha for dårlig ventilasjonsfilter. Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Administrerende direktør ved UNN Anita Schumacher anslår overfor NRK at 150–200 ansatte må testes og følges opp i tiden fremover. De er ikke satt i karantene.

Beklager usikkerhet

– Under dagens personalmøte på intensiven ga ansatte ga uttrykk for at de er engstelige, fordi de ikke vet hvor gode disse maskene har vært, sier Andersen.

Administrerende direktør i Store Norske Jan Morten Ertsaas sier til VG at det er «beklagelig at det som fra vår side var ment som en gest, har skapt usikkerhet.»

3M-maskene skal filtrere bort minst 95 prosent av partiklene i luften. En foreløpig test foretatt på UNN kan tyde på at piratmaskene ikke fungerer like godt.

– Nå får vi bistand fra Helse Sør-Øst til å teste maskene maskinelt. Vi er redd for at de ikke holder den oppgitte kvalitet og filtrerer for dårlig, sier Grethe Andersen.

Trenger leveranser nå

Nasjonale leverandører og private aktører har levert smittevernutstyr til UNN de siste ukene. Men forsendelsene har kommet ujevnt og vært mindre enn bestilt.

– Vi er nødt til å få nye leveranser av denne type utstyr relativt fort, for ikke å gå tom. Noe må vi ha allerede denne uken, for å klare oss over påskeuken, sier Andersen.

BEKLAGER: Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Hun setter sin lit til de nasjonale leveransene av forbruksmateriell via Helse Sør-Øst.

– Vi er veldig glad for det nasjonale systemet. Hittil har vi fått et par forsendelser med noen få tusen munnbind, men ikke 3M-masker, og er lovet mer forbruksmateriell før påske.

– Hvor stort lager med smittevernutstyr ville du helst hatt?

– Minimum åtte ukers forbruk, altså godt over 10.000 3M-masker. En liten økning i antall coronapasienter medfører en kraftig økning i forbruket, sier drifts- og eiendomssjefen.

OUS trakk et parti masker

Forrige tirsdag trakk Oslo universitetssykehus tilbake et parti åndedrettsvern fra Kina, i påvente av tilstrekkelig dokumentasjon.

Helse Sør-Øst oppgir ikke hvor stort lageret av smittevernutstyr er i Norge.

Kommunene anslo sitt behov å være 1,8 millioner munnbind de neste ukene. Hva sykehusene samlet trenger av smittevernutstyr, er ikke offentlig kjent.

I helgen var 1,2 millioner munnbind på vei ut til kommuner i vest, nord og Midt-Norge.

Publisert: 06.04.20 kl. 14:40

