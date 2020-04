VASKER HENDER: Barn kunne komme tilbake til barnehagene fra og med mandag. Hyppigere håndvask var blant smitteverntiltakene i den nye veilederen. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Refser regjeringen for hastverk med barnehage-veileder

Ap-topp Torstein Tvedt Solberg synes regjeringen har drevet det reneste råkjør med en veileder om smittevern for barnehagene. Veilederen var klar kort tid før gjenåpning.

Nå nettopp

Da barnehagene åpnet igjen mandag, var det kun to arbeidsdager siden regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet offentliggjorde sin nye smittevern-veileder.

Arbeiderpartiets talsperson for skole- og barnehagepolitikk på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg, mener tiden til forberedelse og planlegging for barnehagene har vært uforsvarlig kort.

– Disse veilederne burde ha vært på plass den dagen det ble kommunisert hvilke datoer barnehagene og småskolen skulle åpne. Her er det bare å se til Danmark, der det forelå tydelige veiledere mye tidligere enn her, sier Solberg til VG.

les også Litt over halvparten tilbake i Strekkoden barnehage: – Veldig delte meninger

STORTINGSPOLITIKER: Torstein Tvedt Solberg (Ap) sitter i Stortingets utdanningskomité. Foto: David Engmo, VG

Han mener det er grunn til å kritisere regjeringen for at veilederne spesielt til barnehagene – men også til skolene har kommet for sent for en forsvarlig planlegging og tilrettelegging for gjenåpningen av barnehagene og småskolen for rundt en halv million barn – i første omgang.

– Veilederne for barnehagene ble klar sist onsdag ettermiddag. Det betyr at barnehagene fikk to arbeidsdager, torsdag og fredag på seg til å forberede åpning, sier Solberg.

Han er klar over at mange barnehageansatte brukte både ettermiddager, kvelder og helgen for å stå best mulig rustet – og oppfylle de mange detaljkravene i veilederen. Men dette viktige arbeidet skal ikke ha dette hastverkspreget over seg, mener Solberg. Han mener det blir useriøst også overfor barna – som skal tilbake igjen i barnehagene fra og med i dag.

les også Barnehagene med redusert åpningstid – regjeringen mener foreldrenes tidsklemme må løses på arbeidsplassen

I veilederen for barnehagene – er det for eksempel detaljerte beskrivelser av hvordan barnehagen bør organisere staben sin ut fra smittevernkravene.

Det stilles spørsmål om for eksempel hvordan barnehagens dagsplan kan utformes «med utgangspunkt i kohorter (grupper), barn med spesielle hensyb, alternerende bruk av arealer, bruk av garderober, spising og bruk av materiell.»

– Bedre tid til planlegging og forberedelse hadde fjernet mer av usikkerheten om det er trygt å sende barna til skoler og barnehager igjen, sier Solberg.

KREVENDE: Tiden vi lever i er krevende for oss alle, sier kunnskapsminister Guri Melby. Hun mener arbeidet med veilederen for barnehagene har vært grundig. Foto: Frode Hansen, VG

– Påsken ble vel forsinkende for en del av dette arbeidet?

– Det viktigste er at dette arbeidet ble gjort grundig. Da må vi bruke den tiden som er nødvendig for å utforme disse veilederne. Dette klarte de mye bedre i Danmark. Der fikk de forberedt sine folk i skoler og barnehager bedre enn her. Jeg opplevde her at regjeringen ikke hadde noen plan for gjenåpning og smittevern når de brått bestemte seg for å stenge barnehagene og skolene. Alt ble veldig adhocpreget, kritiserer Torstein Tvedt Solberg.

les også Barnehagepedagoger skeptiske til åpning mandag: – Vi er også redde for smitte

Det bekymrer ham at veilederne først er blitt klare så tett i tid inntil gjenåpningene av småskolen og barnehagene.

– Nå er unntakstilstanden i ferd med å bli normaltilstand. Derfor er det viktig at vi forbedrer forberedelsene til gjenåpningen av resten av skolene. Det vil gi både elever, foreldre og ansatte en bedre følelse av trygghet, sier Solberg som støtter strategien med en gradvis gjenåpning.

NY ROLLE: Anne Lindboe var tidligere barneombud. Nå er hun adm.direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Foto: Private Barnehagers Landsforbund

Han ser at det kan virke rart at en 12-åring ennå ikke vet når han skal begynne på skolen igjen. Men understreker at det viktigste i fortsettelsen er å få på plass kvalitetssikrede smittevernveiledere i god tid før den resterende gjenåpningen av skolene.

I fremleggelsen av veilederne som kom mandag, inkluderte regjeringen, FHI og Helsedirektoratet også en egen veileder for ungdomsskolen og videregående i tillegg til en varslet veileder for elevene barneskolen.

les også Lykke til!

Leder Anne Lindboe i private Barnehagers Landsforbund (PBL), synes barnehagene har tatt den korte tiden mellom veileder og åpning på forbilledlig vis.

– Barnehagene fikk bare to virkedager og en helg fra smittevernveilederen ble offentliggjort og til barnehagene igjen skulle åpne for alle barn. Men min opplevelse er at alle har hatt en veldig positiv innstilling og gjort alt som står i sin makt for å få dette til, sier Lindboe.

Hun formidler likevel at forventningene fra myndighetene kan være utfordrende å innfri.

– Ikke minst knytter dette seg til retningslinjene om gruppestørrelser og bemanning på den ene side, og forventninger om normale åpningstider på den andre, skriver Lindboe i en pressemelding. Hun ønsker seg et enda klarere handlingsrom fra regjeringen.

les også Barnehagene åpner: Private barnehager vil ha lengre åpningstid enn mange offentlige

– Dette har vi også fått mange tilbakemeldinger fra barnehager om i løpet av mandag. Barnehagene er redde for å trå feil, noe som er forståelig. De vil gjerne gjøre det som er best for barna og familiene, og de vil gjerne vite hva de praktisk kan gjøre for å ivareta alle hensyn, sier Anne Lindboe og peker på noe uklare forventninger fra myndighetene om barnehagene kan ha kortere åpningstider eller ikke.

ÅPNET MANDAG: Etter flere ukers corona-stenging åpnet Heia Fus barnehage i Lier portene mandag 20. april. Foto: Frank Ertesvåg, VG

På spørsmål fra VG om tiden på to arbeidsdager fra veilederen var klar til barnehagene kunne åpne, svarer kunnskapsminister Guri Melby:

– Jeg forstår at noen opplever dette som krevende. Tiden vi lever i er krevende for oss alle. Når det gjelder vedtaket om å åpne, så ble det gjort i påskeuken. I arbeidet med veilederen har det siden den tid vært nødvendig å gjøre en grundig jobb. For regjeringen er hensynet til smittevern det viktigste i den fasen vi nå går inn i, og vi mener denne veilederen svarer ut det viktigste for både ansatte og foreldre, svarer Melby og legger til:

– Og så har vi vært tydelige på at man skal være trygg når barnehagene åpner. Derfor starter vi åpningen på mandag, men hvis noen ikke er helt klare kan de bruke hele den uken frem til 27. april på å åpne igjen, skriver Melby i en e-post til VG.

les også Danske Trine (25) sa opp jobben for å holde barna hjemme

– Ap ber norske skole- og helsemyndigheter se til Danmark for å lære. Har dere noe å lære av danskene?

– Vi har alltid noe å lære, enten det er av våre danske naboer, eller av andre land eller aktører. I forbindelse med veilederen har vi fulgt særlig godt med på utviklingen blant barn i Sverige og på Island. Erfaringene derifra pekte i retning av at det var trygt med en gradvis åpning av skoler og barnehager også i Norge. Og så vil jeg gjerne påpeke at vi faktisk har gitt barnehagene og skolene bedre tid fra vedtaket om åpning ble kjent til åpningen skulle skje, enn det Danmark gjorde, kontrer Melby.

Hun peker på at norske myndigheter også har hatt tett dialog med partene i arbeidslivet om både vedtak om åpning og veilederen.

les også Utdanningsforbundet om smittetiltak: Tror på kortere barnehagedag

– Vi har brukt mer tid på veilederen enn våre danske kollegaer, men det var for å forsikre oss om at vi svarte på de innspillene vi kontinuerlig fikk fra partene gjennom påsken. Det trodde jeg egentlig Ap ville vært glad for at vi gjorde, fortsetter kunnskapsministeren.

– Hva kan dere lære av denne svært raske prosessen – senere?

– Det er alltid noe å lære, også fra denne prosessen. Mange hensyn skal veies mot hverandre med helse som det viktigste. Samtidig er jeg trygg på at det blir bra for barna å komme tilbake til barnehage og skole slik de nå skal gjøre, svarer Melby.

Hun minner også om at rådet fra helseekspertene var å åpne både barnehage og skole sist uke.

– Vi bestemte oss for å vente, og heller åpne barnehagene gradvis fra mandag den 20. april, og barneskolene (1. til og med 4. trinn) fra mandag 27. april.

Publisert: 20.04.20 kl. 22:06

Les også

Fra andre aviser