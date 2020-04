PÅTROPPENDE SJEF: Nicolai Tangen (53) er ny sjef i for Norges pengebinge «oljefondet», Statens pensjonsfond. Foto: Nina E. Rangøy / NTB

Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

Få måneder før milliardær Nicolai Tangen (53) ble ansatt som sjef for det norske oljefondet, brukte han millioner av kroner på en spektakulær tur til USA. Den norske regjeringsadvokaten og daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad var blant deltagerne.

Private jetfly fra Europa, tre netter på Hilton-hotell, seminarer med verdens fremste akademikere, mat og drikke og to show med verdensstjernene Sting og Gregory Porter. Slik spanderte finansmannen Nicolai Tangen på venner og bekjente i norsk og internasjonalt samfunnsliv fra 14. til 17. november i fjor.

Sting fikk ni millioner kroner av Tangen for en to timer lang konsert.

– Opplegget var helt utrolig. Det ble spandert. Vi var invitert som gjester uten å betale noe selv, det var usedvanlig raust av Tangen, sier styregrossist og kunstsamler Knut Brundtland (58) til VG.

På en helg brukte Norges nye Onkel Skrue, som snart skal passe på vårt felles oljefond, mer penger på «tidenes seminar» for sine venner og bekjente enn mange har mellom hendene gjennom et arbeidsliv.

RESTAURANT: Her kan over 20 personer spise middag om bord på Crystal Skye. Foto: CrystalAirCruises.com/Greenpoint Technologies, Inc.

SENG: Gjestene som fløy fra London og tilbake kunne enkelt ta seg en lur på vei over Atlanteren om bord Crystal Skye. Foto: CrystalAirCruises.com/Greenpoint Technologies, Inc.

Fakta om Oljefondet * Norges inntekter fra oljevirksomheten blir overført til Statens pensjonsfond utland, kalt Oljefondet. Størsteparten av verdiene i Oljefondet har er tjent på investeringer i aksjer, renter og eiendom. * Oljefondet er nå blant verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. * Handlingsregelen sier at det ikke skal brukes mer enn tre prosent av fondets totale verdi over statsbudsjettet. * Nicolai Tangen, som er født i 1966, ble 26. mars i år ansatt av Norges Bank som ny direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer Oljefondet. Tangen vil etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september 2020. Vis mer

Avreisen

Klokken tre på ettermiddagen torsdag 14. november gjorde mannskapene seg klare i to chartrede fly på Gardermoen og Stansted utenfor London. Begge var booket av Tangen og skulle frakte gjestene hans til Philadelphia.

VG har fått innsyn i dokumenter som viser avgangstidene og har deretter funnet flyene via nettsider som overvåker kommersiell luftfart. Det eneste flyet fra Oslo til Philadelphia den ettermiddagen var et stort Airbus passasjerfly. Hele kabinen var innredet som businessclass, ifølge deltagere.

Fredrik Sejersted (54), regjeringsadvokat og venn av Tangen, var blant passasjerene.

– Det var god plass og servering underveis. Det var en luksuriøs overfart og svært uvanlig for de fleste av oss, sier Sejersted.

Flyet som lettet fra Stanstead med nesen mot Philadelphia den dagen kalles Crystal Skye, og beskrives som «verdens nyeste og romsligste luksus-jet».

Tangen bekrefter at det var dette flyet gjestene reiste med.

Den spesialbygde Boeing 777-maskinen har restaurant til rundt 20 personer med egen kokk, butlere, to betjente barer med vinkjølere og romslige bad. Hvert sete har en 24-tommers TV og kan gjøres om til en seng.

Blant dem om bord var direktør i Schibsted-selskapet Adevinta, Rolv Erik Ryssdal fra Oslo.

FLYET: Gjestene reiste med eksklusive Crystal Skye til Philadelphia og tilbake. Foto: Flightradar24

Tangen: – Privat

Tangen holdt det private og lukkede seminar på den prestisjefulle handelshøyskolen Wharton ved University of Pennsylvania, der han tidligere har vært student.

Blant deltagerne var Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund, eventyrer og forlegger Erling Kagge, FN-ambassadør Mona Juul, filosof Henrik Syse – som har vært etisk rådgiver for Oljefondet – og NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

– For meg er det å lære hele livet, det sentrale. Å treffe mennesker og samle kunnskap er avgjørende for meg, både i min gamle jobb, men også i min nye, sier påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen til VG på telefon fra London, der han driver sitt selskap AKO Capital LLP.

– Jeg har regnet med at turen etter hvert ville bli kjent og det er helt greit for meg. Jeg har full tro på åpenhet rundt alt jeg gjør, også dette, selv om det var et privat arrangement, sier Tangen.

Avtroppende leder av Oljefondet, Yngve Slyngstad, var også med på turen. Han debatterte verdensøkonomien med sjefen i Apollo Global Management, Marc Rowan, som i fjor høst kontrollerte verdier for over 3000 milliarder kroner.

Slyngstad kunngjorde 30. oktober i fjor at han vil gå av. USA-seminaret til Tangen var midt i november.

26. mars i år ble Tangen utnevnt til Slyngstads etterfølger. Tangen starter i jobben i september i år.

Ikke i kalenderen

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) bekrefter overfor VG at han deltok under hele seminaret. Han kom fra et møte med USAs handelsminister Wilbur Ross, og utgifter til hotell og reise ble dekket av departementet.

DELTOK: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok på USA-seminaret. Foto: Trond Solberg, VG

Konferansen var ikke oppført i hans offisielle kalender hos Nærings- og fiskeridepartementet. Den var heller ikke nevnt i et skriv til norsk presse om USA-reisen. Men invitasjonen ble journalført i departementet.

Tangen omtaler arrangementet som privat. VG har spurt Isaksen hvorfor alle de tre dagene ble regnet som jobb, spesielt siden han deltok i en debatt om utdanning og ikke næringspolitikk. Han henviser til regelverket for tjenestereiser i Håndbok for politisk ledelse, som sier at regjeringsmedlemmers reiser regnes som tjenestereiser med mindre de er av rent privat art.

– Jeg deltok på hele konferansen. Jeg ble invitert som statsråd og deltok som statsråd, sier Isaksen.

Tangen: – En drøm

Tangen kaller arrangementet i Philadelphia for «drømmeseminaret».

Gjestelisten VG har fått tilgang til viser mange verdensledende personer innen sine felt, blant andre den tidligere britiske utenriksministeren William Hague og olympisk mester i seiling Annie Lush. Over 30 av de inviterte gjestene var norske, resten har i hovedsak amerikansk og britisk bakgrunn. 130 personer deltok.

Tangen har selv en bred bakgrunn med bachelor i finans, russisk mellomfag og studier i historie og sosialpsykologi.

– Jeg har i mange år hatt en drøm om å samle de mest interessante menneskene i verden, innenfor fagfelt jeg har engasjert meg i og som opptar meg, sier Tangen.

– Jeg brukte to år av mitt liv til å sette det sammen det programmet. Jeg fikk blant annet samlet de fire beste i verden på sosialpsykologi og ledende folk innen finans, arkitektur, kunst, diskusjon om menn og makt, kreftforskning, klima – og mat og musikk, hvor Jamie Oliver og to av mine største musikalske favoritter deltok.

Sponset eget hus på campus

Da Tangen 26. mars i år fikk jobben som oljefond-sjef, var han god for rundt syv milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv. Tangen har i tillegg gitt rundt fem milliarder kroner til stiftelsen Ako Foundation, som deler ut penger til veldedige formål.

Tangen og universitetet har tette bånd. I 2018 ga han en donasjon på 25 millioner dollar, tilsvarende 203 millioner kroner den gang. Pengene ble brukt til å skrive navnet hans inn i universitetets historie: Et nytt skolebygg, kalt «Tangen Hall» og et stipend for elever med behov for finansiell støtte til studiene.

GAVE: Tangen får navnet sitt på en ny bygning ved University of Pennsylvania. Foto: Thomas Nilsson / VG

TAR FORM: Bygget reiser seg i Philadelphia. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bildeforbud

Hverken Nicolai Tangen selv eller deltagerne VG har vært i kontakt med har ønsket å dele bilder fra arrangementet med VG.

Oppfordringen i programmet var tydelig: «Ikke del oppfatninger / bilder fra arrangementet på sosiale medier.» Deltagerne blir også bedt om ikke å gjengi enkeltpersoners synspunkter fra seminaret.

Når VG spør om Tangen om reglene svarer han:

– Det er slik man får gode diskusjoner og skikkelige meningsutvekslinger.

Direktør i Schibsted-selskapet Adevinta, Rolv Erik Ryssdal sier følgende.

– Det er riktig at jeg deltok på konferansen, som jeg var meget imponert over. Jeg har kjent Nicolai i mer enn 25 år og har truffet ham i ulike sammenhenger. Det var Nikolai som dekket utgiftene til reisen og oppholdet, sier Ryssdal.

«ET EVENTYR»: Konsernsjefen i Schibsted roser det faglige nivået på seminaret. Foto: Krister Sørbø, VG

Konsernsjefen i Schibsted, som eier VG, roser opplegget.

– Turen og seminaret var en fantastisk opplevelse – et eventyr. Jeg er bortskjemt som hele tiden får gå på gode konferanser, men jeg har nok ikke opplevd noen med så høy faglig kvalitet, sier Kristin Skogen Lund til VG.

Vet ikke prislappen

Tangen blir utydelig når VG spør om kostnadene ved arrangementet.

– Hva det hele kostet? Dette var noe jeg jobbet med i to år, og for å være helt ærlig så har jeg ikke lagt alle tallene sammen. Noen ganger i livet tenker jeg at det er bedre. Og det er heller ikke det viktige. Det er absolutt ikke det billigste jeg har gjort, men det var jeg som betalte, ikke stiftelsen eller andre.

– Du betalte for flyturene, overnatting og alt?

– Ja, dette var mitt arrangement, mitt livs seminar. En del fløy på egen hånd, men de fleste var med flyene frem og tilbake over Atlanteren og deltok gjennom helgen.

Kostnadene til favorittartisten Sting har Tangen kontroll på:

– Jo, han kostet rundt en million dollar.

Det tilsvarte rundt ni millioner kroner.

Tangens gamle universitet har vært med på laget.

– Jeg fikk Wharton, som er en del av mitt gamle universitet i Pennsylvania, til å tenne på ideen. Jeg er veldig stolt. Vi fikk til noe som aldri har vært gjort før, sier han.

– Levd en annen type liv

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted opplyser at han er en gammel venn av Tangen. Tangen dekket utgiftene til reise, opphold og bevertning.

– Nicolai har jo jobbet i internasjonal finans i mange år og har levd et annet type liv enn det vi er vant til. Jeg var ikke overrasket over at han la ned mye ressurser i dette. Det er slik han er. Når han først gjør noe er det alltid ekstremt gjennomført, sier Sejersted.

Han beskriver programmet på turen som «tverrfaglig og veldig spennende».

Daværende sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Krise-debatt

Fredag morgen åpnet Tangen seminaret sammen med universitetets president Amy Gutmann. Tidligere britisk utenriksminister William Hague, Norges FN-ambassadør i USA Mona Juul og NUPI-direktør Ulf Sverdrup deltok deretter i den første samtalen «Er vi på vei inn i en stor global krise?».

– Jeg var med på flyet som Nicolai hadde satt opp fra Gardermoen. Jeg betalte ingenting selv for opplegget og fakturerte heller ingenting for mitt bidrag, sier Sverdrup til VG.

Sverdrup har kjent Tangen i snart ti år og møttes gjennom felles venner.

– Var du der som direktør for NUPI?

– Jeg tror mange av dem som var der var venner og bekjente av Nico. Så det var vel en kombinasjon. Men grunnen til at jeg snakket var at jeg jobber med det feltet.

– Så du var der i kapasitet av begge deler?

– Ja. Da jeg holdt innledning var jeg jo der i profesjonell kapasitet.

Jamie Oliver snakket om sunn mat og den danske billedkunstneren Olafur Eliasson om kunst.

– Tangen: Hva tenker du om at en del vil tenke at et slikt overflødighetshorn, som du har gitt til innflytelsesrike mennesker, kan ha påvirket prosessen som gjorde at du ble oljefondssjef?

– Jeg startet dette arbeidet mer enn to år før arrangementet og sendte ut invitasjonen i mai 2018. Altså veldig lenge før jeg visste at jobben skulle lyses ut og mitt kandidatur ble aktuelt.

Her kan du lese om nordmennene som deltok:

Nordmenn på seminaret Nicolai Tangen inviterte en rekke venner og bekjente fra norsk, amerikansk og britisk samfunnsliv til seminaret i Pennsylvania. VG har fått innsyn i gjestelista. Her er noen av nordmennene som var til stede: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad Direktør Christian Røkke, Aker FN-ambassadør Mona Juel Schibsted-direktør Rolv Erik Ryssdal Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund Forlegger og eventyrer Erling Kagge Leder Kjell Ivar Bache i det grønne selskapet Biobag. Leder Martin Andersson, Scandinavian Drone AS. Leder Per G. Braathen, reiselivsselskapet Braganza Forfatter og redaktør Odd Harald Hauge Advokat Knut Brundtland Direktør Ulf Sverdrup i Norsk utenrikspolitisk institutt Filosof Henrik Syse Generalmajor og FN-sjef Kristin Lund Investor Thomas Hoegh Investor Kurt Mosvold Direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson Skipsreder og tidligere ordfører (H) i Kristiansand, Arvid Grundekjøn Professor ved Berkeley, University of California, Morten Hansen Munch-direktør Stein Olav Henrichsen Investor Christian Jebsen i Verdane Tidligere Oljefond-sjef Knut Kjær Investor Bjarne Lie i Verdane Investor Henrik Lisæth i Explore Equity Partners Beate Mjaaland i Ako Kunststiftelse Psykolog Andreas Narum Direktør Per Saxegaard Næringslivsleder Olav Selvaag McKinsey-partner Pål Erik Sjåtil Ingrid Stange i Partnership for Change Schibsted-styreleder Ole Jacob Sunde Dommer Audgunn Syse Investor Gorm Thomassen i AKO Capital Avdelingsdirektør Kjersti Trøseid i Norsk pasientskadeerstatning Kunstnerisk direktør Trude Ugelstad ved Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo Direktør Erik Valen i Norne Securities Vis mer

KRITISK: Professor Tina Søreide ved NHH. Foto: Helge Skodvin

Kritisk professor

Professor ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide, forsker og underviser i forretningsetikk og offentlig styring. Hun mener større åpenhet om konferansen på et tidligere tidspunkt hadde vært klokt.

– Vi vet at det er et utvalg som har tatt beslutningen om Tangen som sjef, men utvalget opererer ikke i et vakuum. Hvis en stor gjeng viktige samfunnsaktører får et visst bilde av en kandidat, kan det påvirke prosessen, sier hun.

– Det ville nok ha vært smart av styret i Norges Bank å adressere saken i forbindelse med utnevnelsen, sier Søreide.

– Det er overhodet ingen kobling mellom ansettelsen og dette arrangementet, sier Norges Bank-sjef Øystein Olsen, som leder styret i Norges Bank, som ansatte Tangen 26. mars i år.

Sammenligner med Bill Gates

Professor emeritus ved BIs institutt for kommunikasjon og kultur, Peggy Brønn, sier Tangen er kjent for være gavmild.

– Tangen prøver helt klart å etablere seg som en filantropist på samme måte som Bill Gates. Han og hans kone har lovet bort formuen til gode formål og blir anerkjent for det. I Sunday Times giverliste for 2019 var han nummer seks. Det ser også ut som han setter seg i posisjon nær de som har innflytelse og at han selv også vil ha innflytelse, sier Brønn til VG.

– Det er som personlig varemerkebygging. Det er ikke noe galt i det, men det er viktig at det fremstår som ektefølt, legger hun til.

Publisert: 18.04.20 kl. 08:44 Oppdatert: 18.04.20 kl. 09:11

