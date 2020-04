TELEFONMØTE: Alle internasjonale møter for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skjer nå på telefon. Her snakker han med europeiske partnere i NATO 19.mars. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarsministeren: Advarer mot falske corona-nyheter

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) går nå ut og advarer mot spredning av falske nyheter og desinformasjon under corona-krisen.

Bakke-Jensen advarer folk mot å tro på alt som spres i sosiale medier om covid-19 pandemien, og ber folk om å tenke seg om før de sprer ubekreftet informasjon videre.

– Selv om mange land er rammet av corona-epidemien, er trusselbildet ikke forandret. Det foregår rivalisering mellom stormaktene, og vi kan bli utsatt for påvirkningsoperasjoner, sier forsvarsministeren til VG.

Overvåker nettsteder

EU har en egen tjeneste som overvåker russiske forsøk på å påvirke vesten gjennom desinformasjon, East StratCom Task Force.

** På toppen av deres liste over falske saker som trender i sosiale media, er påstanden om at Corona er et biologisk våpen som USA har produsert for å ramme Kina økonomisk.

** I januar kom det falske påstander i sosiale medier om at det allerede var pasienter med corona-smitte på norske sykehus. En annen falsk sak som ble spredt fra flere Twitter-kontoer var at VG hadde publisert - og slettet - en artikkel om at corona hadde nådd Norge.

** Faktasjekk-redaksjonen faktisk.no har flere eksempler.

– Jeg registrerer at mange på sosiale medier sprer alternative teorier om smittevern og metoder, grafer og antall. Jeg vil oppfordre til edruelighet og det er lurt å være skeptisk, sier Bakke-Jensen.

– Jeg mener man skal ha tillit til de faglige rådene fra helsemyndighetene. Det sier også mange kommuneleger jeg har snakket med de siste dagene, legger han til.

NATO-tema

Spredning av falske nyheter ble også tatt opp på video-konferansen med NATOs utenriksministere torsdag ettermiddag.

På pressekonferansen etterpå sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at åpen informasjon er avgjørende både for å vinne kampen mot en global pandemi, og mot spredning av desinformasjon.

Bakke-Jensen sier han ikke har klare bevis for at trusselaktører som Russland eller Kina står bak:

– Det er alltid vanskelig å si hva som er laget for gøy og hva som er der for å så tvil om informasjon fra myndigheter. Men jeg tror vi skal tenke på at de rapportene og modellene som kommer fra helsemyndighetene er vel begrunnet, sier han.

Publisert: 04.04.20 kl. 06:35

