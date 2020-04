Kvinne skal ha kastet avløpsåpner - ble skadet selv

En kvinne ble tidligere tirsdag pågrepet fordi hun skal ha kastet avløpsåpner på en butikkinnehaver i Vadsø. Nå er også hun selv fraktet til sykehus.

– Det kan se til at også hun har fått dette i øynene, så hun er også på legevakten, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til VG klokken 17.15.

Politiet meldte om at en kvinne i 50-årene var pågrepet like før klokken 16 etter å ha kastet det som trolig var syre på en butikkinnehaver. Hun er siktet for kroppsskade.







Syversen sier nå at stoffet ser ut til å være avløpsåpner.

Butikkinnehaveren, en mann i 40-årene, ble først fraktet legevakten, og senere sykehuset i Kirkenes fordi skadene var såpass alvorlige. Han er ikke livstruende skadet. Politiet etterforsker saken og avhører vitner.

– Fordi kvinnen som er pågrepet også er skadet, er hun ikke avhørt ennå, sier Syversen. Politiet vet derfor ikke hva som er bakgrunn for hendelsen.

