Foto: Mattis Sandblad

Kommunene: Derfor vil det ta tid å åpne skolene

Regjeringen vil ikke åpne barnehager og skoler før systemer for å hindre smitte er på plass. Tidspunktet for når skoleportene slår opp, kan variere fra sted til sted, får VG opplyst.

For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge VGs opplysninger er det uaktuelt å starte full drift av skoler og barnehager allerede uken etter påske. Det er også uklart om det blir satt en fast dato fra regjeringens side.

Statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) skal møte pressen klokken 16 tirsdag og kunngjøre regjeringens videre corona-tiltak etter påske.

les også Aftenposten: Småskolen åpner om tre uker, barnehager om to

Flere medier, blant annet NRK, melder tirsdag at barnehagene og skolene for de yngste elevene kan åpne allerede mandag 20.april, altså en uke etter påske.

Aftenposten melder at regjeringen vil gjenåpne barnehager 20. april, og 1.–4. skoletrinn 27. april.

Bjørn Arild Gram (Sp), leder i kommunenes sentralforbund KS, sier at svært mange skoleskyss-sjåfører er permittert. De må kalles tilbake på jobb før det er aktuelt å starte full drift på skolene.

– Det er også en forutsetning at personalet i barnehager og skoler får grundig smittefaglig opplæring før de tar imot barna, sier Gram til VG.

les også Høie: – Vi har coronaepidemien under kontroll

Smittetiltakene virker

En sentral kilde i regjeringssystemet sier til VG at de strenge tiltakene som ble satt i verk fra fredag 13.mars, da alle skolene og barnehagene og store deler av samfunnet i praksis stengte ned, blir vurdert som svært vellykkede, og at de har hindret stor smittespredning i befolkningen.

Samtidig er det behov for å sette deler av samfunns-maskineriet i gang igjen, og da må barnehager og skoler åpne igjen, i alle fall for de minste elevene, slik at foreldrene kan vende tilbake til jobb.

Flere kommer til skolene

– Gjenåpning av skolene må skje innenfor en nasjonal ramme, men med behov for lokale tilpasninger. Smittebildet varierer fra sted til sted, sier Bjørn Arild Gram i KS til VG.

– Nasjonale smittevernregler må kunne oppfylles. Undervisningen må kunne gjennomføres slik at krav til avstand og andre smittevernhensyn ivaretas, skriver KS på sine nettsider tirsdag.

Da skolene stengte ned 13.mars, ble de samtidig pålagt å ta imot barn med spesielle behov og barn av nøkkelpersonell, blant annet i helsesektoren og på sykehusene slik at mor og far kunne være på jobb.

- Bruken av de unntakene har vært klart økende fram mot påsken. Men vi vet jo ikke om alle med spesielle behov har meldt seg. Vår grunnholdning er jo at vi vil ha undervisningen i gang igjen så snart det ligger til rette for det, sier Gram.

KS har anbefalt regjeringen at skolene må ta imot de yngste elevene først. En annen gruppe som å få tidlig tilgang, er elever i videregående skole som skal ut i lærlingkontrakter fra sommeren, slik at de har med seg det nødvendige teoretiske grunnlaget.

Foto: Janne Møller-Hansen

Publisert: 07.04.20 kl. 15:27

Fra andre aviser