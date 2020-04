BYRÅDSLEDER I OSLO: Raymond Johansen mener det er på tide å åpne opp deler av Oslo. Foto: Mattis Sandblad

Raymond Johansen vil at restauranter skal tilby take away-øl

Byrådslederen lover en gradvis og kontrollert åpning av hovedstaden.

– Vi setter ned en gruppe med mål om trygg og gradvis åpning av skjenking, og søker i dag om at steder som har skjenkebevilling og tilbyr take away-mat, også kan tilby kundene sine tilby take away-øl, sier Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse fredag.

I tillegg vil Ruters busser, trikker, båter og T-baner gå fra sommerruter til normalruter. Byrådet utvider også åpningstidene ved byens store gjenbruksstasjoner fra og med mandag 20. april.

– Det er ikke fordi folk bør dra mest mulig til gjenbruksstasjoner eller ta kollektivtransport, men for å sikre at folk som har behov for transport eller vil kvitte seg med avfall, kan gjøre det på en sikker måte med avstand til andre, sier byrådslederen.

Tallene i Oslo tyder på at smitteverntiltakene har fungert; sist uke ble det registrert 287 nye smittede, en nedgang på 50 prosent sammenlignet med to uker tidligere.

Johansen advarer samtidig om at krisen er langt fra over. Den vil fortsette å prege hovedstaden i lang tid fremover.

– I denne vanskelige fasen, der vi åpner forsiktig, skal vi følge strenge smitteverntiltak, sier han.

– Ikke tiden for å sende småsyke barn i barnehagen

Oppvekstbyråd Inga Marthe Thorkildsen (SV) sier at Oslo nå er klar for å gjenoppta noe normalitet i hverdagen, men understreker at folk må fortsette å følge de rådene som gjelder.

– Barnehagehverdagen er ikke helt den samme som vi forlot for rundt en måned siden. Vi skal drive godt smittevern for å gjøre det tryggest mulig å åpne igjen, sier byråden.

Dette er blant tiltakene:

Mer håndvask

De som er syke eller har symptomer, må holde seg hjemme

Mer utetid

Mindre grupper

– Jeg vil understreke at dette ikke er tiden for å sende småsyke barn i barnehagen, eller stille på jobb med hoste, sier Thorkildsen.

Samtidig er hun bekymret for bemanningssituasjonen under krisen. Hun peker på at en del ansatte på grunn av de ovennevnte tiltakene ikke vil kunne jobbe på vanlig måte.

– Statsråden mener den normale bemanningsnormen er nok til å sikre barnehagene i krisetid. Det er jeg helt uenig i; det vil koste penger. Vi forventer at nasjonale myndigheter får på plass kompensasjonsordninger, slik at kommunene kan levere på de forventningene regjeringen stiller, sier byråden.

– Avlys muntlig eksamen

Thorkildsen trekker samtidig frem situasjonen til de videregående skolene.

Hun understreker at aktivitetsskolen, VG2 og VG3 har behov for praktisk læring. Det har foreløpig ikke kommet nasjonale føringer for gjenåpning, men en veiledning fra regjeringen kommer neste uke.

– Den vil tilpasses Oslos behov, sier byråden, og kommer samtidig med en oppfordring til kunnskapsministeren:

– Avlys muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen i videregående, slik at skolene kan prioritere ressurser og kapasitet til forsvarlig standpunktvurdering og gjennomføring av privatisteksamener. Prioriter avgang for 10. trinn og VG3 for raskest mulig oppstart, når den tid kommer. De må sikres tid til en god sluttvurdering, sier hun.

Johansen bekreftet tidligere denne uken at ikke alle Oslo-barnehager åpner igjen 20. april.

Han har også bedt befolkningen forberede seg på at den gradvise oppmykingen vil føre til sterkere isolasjon for visse grupper.

Publisert: 17.04.20 kl. 14:13 Oppdatert: 17.04.20 kl. 14:52

