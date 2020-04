Ber om flere svar etter ekstraordinært Tangen-møte

I et møte som varte i opp mot fem timer onsdag, har sentralbanksjef Øystein Olsen redegjort for ansettelsen av milliardær Nicolai Tangen (53) som ny oljefondsjef.

– Representantskapet har fått en redegjørelse fra sentralbanksjefen, men det er noen spørsmål som vi ikke har fått svar på. De vil oversendes, og da blir det bedt bedt om å få skriftlig svar fra hovedstyret. Når det er mottatt vil igjen representantskapet samles og jobbe videre, sier komité-leder Julie Brodtkorb til VG.

– Hva slags spørsmål var det sentralbanksjefen fikk?

– Det var både rundt prosessen ved ansettelsen av Tangen, og det i var rundt nåværende sjef sin deltakelse på seminaret, sier hun.

Det ekstraordinære møtet og redegjørelsen kommer etter de siste dagers avsløring om Tangens nære bånd til sentrale samfunnstopper og hans «drømmeseminar» i USA i fjor. Avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad var blant deltakerne på seminaret.

– Hva representantskapet mener om de svarene vi har fått i dag, er det naturlig å svare på når vi har fått en full oversikt, sier Brodtkorb.

LEDER: Julie Brodtkorb, leder for den faste komité i representantskapet til Norges Bank, på vei ut fra møtet. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

– Vi har full tillit til sentralbanksjef Øystein Olsen, sier Brodtkorb.

– Har du tillit til ansettelsesprosessen som ledet til at Nicolai Tangen fikk jobben?

– Representantskapet er et tilsyn, og det er representantskapet som helhet som behandler saken. Den er ikke ferdigbehandlet, den vil tas opp i flere andre møter.

Det ekstraordinære møtet onsdag, ble kalt inn til av den faste komité i representantskapet i Norges Bank tirsdag. At saken nå er bragt inn for Norges Banks tilsynsorgan, betyr i realiteten at det er en stor gruppe politikere som skal behandle saken.

Representantskapet fører tilsyn med driften av Norges Bank og blant annet oljefondet, og med at reglene for virksomheten blir fulgt.

Disse sitter i representantskapet: Julie Brodtkorb, leder Reidar Sandal, nestleder Harald Espedal Pål Farstad Ingrid Fiskaa Gjermund Hagesæter Line Henriette Holten Kari Anne Sand Eirin Kristin Sund Morten Søberg Ib Thomsen Paul Birger Torgnes Lars Tvete Truls Wickholm Marianne Aasen

Arrangerte «drømmeseminar»

I helgen avdekket VG hvordan over 30 norske samfunnstopper i november i fjor deltok på et tre dagers seminar i Philadelphia. Tangen har opplyst til VG at han hadde planlagt seminaret i to år. I mars ble det kjent at han blir ny sjef for Oljefondet.

Opplegget har fått krass kritikk fra flere hold. Leder av LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum stiller spørsmål ved dømmekraften til viktige samfunnsaktører som deltok.

NY SJEF: Nicolai Tangen for Oljefondet. Foto: Nina E. Rangoy

Tangen, som i mars i år ble presentert som Oljefondets nye sjef, leide inn to privatfly og dekket hotell, mat og drikke og underholdning for mange av de rundt 150 deltagerne.

Flere samfunnstopper deltok på seminaret, blant dem tidligere oljefondssjef Knut Kjær, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. VG har skrevet om hvordan samfunnstopper fra turen stilte opp som referanser for Tangen.

SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen. Foto: Mattis Sandblad, VG

