RUST OG SLITASJE: To granittblokker var «sikret» med morkne lastestropper og festepunkter fulle av rust på det utenlandske vogntoget som ble stoppet i Lier sist onsdag. Foto: Thore Paulsen, Statens vegvesen

Sp-Borten Moe: Krever stopp av livsfarlige vogntog

Sp-nestleder Ola Borten Moe har fått nok av utenlandskregistrerte vogntog med dårlige dekk, dårlig sikret last og underbetalte sjåfører. Han vil ha Sp-landsmøtet med seg på å stoppe slike dødsfeller oftere.

Senest onsdag morgen vinket kontrollørene hos Vegvesenet inn et utenlandsk vogntog i en rutinekontroll i Lier i Buskerud. På det 40 tonn tunge vogntoget lå to granittblokker på 28 tonn. De var «sikret» med flere ødelagte festestropper og rustne festepunkter.

– Granittblokkene var overhodet ikke sikret godt nok. Om sjåføren hadde måttet bråbremse eller fått sleng, kunne lasten ha falt av og truffet noen. Han kunne risikert å få alt sammen fremover mot styrehuset, sier overingeniør Thore Paulsen til Drammens Tidende, som først omtalte skrekk-lasten.

SIER STOPP: Ola Borten Moe (Sp) mener sikkerhetsrisikoen knyttet til utenlandske vogntog på norske veier, er blitt altfor stor. Foto: Ole Martin Wold, VG

Ola Borten Moe satser på at han får landsmøtet i Senterpartiet med seg på å stoppe slike vogntog før de kommer til Norge for å laste granittblokkene.

Brems økningen

– Sikkerheten på norske veier er blitt stadig dårligere ved at utenlandske vogntog med dårlige dekk og manglende utstyr utgjør en uakseptabel risiko i trafikken. Samfunnet har en plikt til å redusere den farten denne økningen i veitransport utgjør, sier Borten Moe til VG.

I en resolusjon som skal behandles på Sp-landsmøtet i helgen, foreslås det mye sterkere kontroller ved grensepasseringene.

– Statens vegvesen må få kraftigere virkemidler når det gjelder sanksjoner mot utenlandske sjåfører som ikke følger reglene, sier Borten Moe.

Han mener at norske vinterveier også krever en sjåførkompetanse som slett ikke alltid innehas av utenlandske sjåfører som ruller inn i landet.

– Norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har mer kompetanse, høyere mestring og lavere risiko knyttet til vinterkjøring enn utenlandske sjåfører i Norge, påpeker Sp-nestlederen som krever obligatoriske kurs rettet mot utenlandske sjåfører for å mestre norske vinterveier.

RUST: Rustne festekroker, festepunkter og utslitte stropper skulle sikre 28 tonn med granittblokker på dette utenlandske vogntoget som ble stoppet i Lier onsdag. Foto: Alle foto: Thore Paulsen, Statens vegvesen

Han er spesielt provosert over at også norske, statlige transportører som Bring benytter seg i høy grad av utenlandske biler og sjåfører.

– Utenlandske sjåfører har et enormt press fra både arbeidsgiver og

oppdragsgiver, sier Borten Moe, og viser til at Arbeidstilsynet i fjor kom med en rapport som dokumenterte at 70 prosent av de 21 kontrollerte utenlandske sjåførene i perioden 2016–2017 hadde ulovlige lønnsbetingelser.

Lavtlønte sjåfører

Selv med en minimumslønn på kroner 167,50 i timen, var det ikke uvanlig at utenlandske sjåfører fikk rundt 50 kroner og minimalt med diett. Firmaene som underbetaler sjåførene sine konkurrerer på den måten ut norske sjåfører, minner Borten Moe om.

Samtidig så bor ofte de utenlandske sjåførene i bilene i flere måneder i strekk.

– Dette er brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Dette er også sterkt konkurransevridende, siden man sparer kostnader på overnattingskrav som norske transportører har.

I resolusjonen foreslår Sp at det bør innføres såkalt solidaransvar for de største innkjøperne av transporttjenester: På samme måte som i bygg- og anleggsbransjen må det vurderes vurdere å innføre ansvar for store, profesjonelle innkjøpere av transporttjenester for at deres leverandører lever opp til de standardkrav som norske myndigheter setter.

Vogntoget med granittblokkene som ble stoppet i Lier, skulle for øvrig fra Larvik til Polen med den tunge lasten.

Sjåføren er for øvrig anmeldt til politiet. Ifølge politiet i Sør-Øst får mannen, som er i 40-årene, en bot på 9000 kroner. Han er i tillegg fratatt førerkortet.

.

21.03.19 16:51 Oppdatert: 21.03.19 18:10