SVALBARD STENGT: Sysselmann Kjerstin Askholt kan ikke love at karantenereglene bli endret 18. mai. VGs bilde av Askholt ble tatt i forbindelse med 100-årsjubileet for Svalbard-traktaten i fjor. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Sysselmannen selv i karantene: – Det er et stort press

Svalbard er eneste sted i Norge som fortsatt holder på strenge restriksjoner for innreise. Sysselmann Kjerstin Askholt måtte selv tirsdag gå rett i 14 dagers hjemmekarantene. Hun føler på presset nå.

– Det er klart det er et stort press, og jeg forstår at reiselivet ønsker en rask gjenåpning, sier Kjerstin Askholt i et intervju på e-post med VG.

Sysselmannen bekrefter til VG at hun må i karantene etter et besøk på fastlandet de siste dagene.

Søringkarantene i Nord-Norge ble avsluttet allerede 14. april. Men sysselmannen utvidet så sent som 30. april ordningen med hjemmekarantene til 18. mai kl. 18.00 på Svalbard.

Askholt opplyser at vedtaket ble gjort i samråd med smittevernoverlegen, lokalstyret i Longyearbyen og etter drøftinger med beredskapsrådet for Norges nordligste bosetning. Bakgrunnen er den sårbare og begrensede helseberedskapen på Svalbard.

– Det har vært arbeidet mye med dette i samarbeid med sentrale helsemyndigheter, forteller Askholt.

Turistnæringen blør og presset for å åpne Svalbard vokser. Askholt kan ikke love en fullstendig gjenåpning av øya i Nordishavet 18. mai. Det skal være nye møter denne uken.

– Sammen vurderer vi en gradvis, regulert opphevelse av karantenebestemmelsene. For tilreisende turister og andre som ikke bor på Svalbard vil den uansett gjelde fram til reiselivet har på plass den overordnede lokale veilederen og de enkelte virksomhetene har konkrete planer for hvordan de skal drive på en smittevernfaglig måte, sier Askholt.

Sykehuset i Longyearbyen har bare en respirator og lav kapasitet. Askholt bekrefter at planene for en luftbro til universitetssykehuset i Tromsø nå er klare. Bare slik kan Svalbard klare å håndtere en situasjon med flere alvorlig coronasyke pasienter.

– Reiselivsbransjen på Svalbard har nå fått ansvaret for å utarbeide veiledere og konkrete planer for hvordan de skal drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette arbeidet er i god gang. Det er viktig å understreke at en forutsetning for gjenåpning er at det fortsatt er kontroll på smittesituasjonen og at forholdene for øvrig tillater dette, sier Askholt.

Lokalstyrets leder Arild Olsen (Ap) er klar på at det nå må gå mot en kontrollert gjenåpning.

– Vi håper på en gradvis åpning etter 18. mai. Jeg ser ingen prinsipielle grunner for at det ikke skal skje så lenge turistnæringen finner gode løsninger i forhold til smittevernet og at antallet gjester tilpasses situasjonen, sier Olsen til VG.

Antallet helt arbeidsledige har tatt 26-gangen i forhold til samme tid i fjor – selv om Svalbard er et av mange steder i Norge som foreløpig ikke har hatt en eneste positiv coronatest.

Arild Olsen sier at han opplever en viss splittelse i befolkningen. Noen synes det er trygt og godt at Svalbard er isolert på denne måten.

– Så langt har vi unngått smitte, men det vil uansett bare være et tidsspørsmål før vi får smitte her også. Vi kan ikke lukke oss inne for alltid, og smitten kan like gjerne komme med en fastboende som en besøkende. Det som er og blir viktig er at folk følger smittevernrådene som blir gitt og at vi fortsatt vil ha en beredskap for å håndtere smitte her, sier Kjerstin Askholt.

