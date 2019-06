Varaordfører Bård Espelid står utenfor Askøy Rådhus. Nå er fokus å finne årsaken til smitten. Foto: Bringedal, Terje

Varaordfører på Askøy: – Ingen løsning de nærmeste dagene

ASKØY (VG) Epidemiologer fra Folkehelseinstituttet er på plass på Askøy for å bidra til å etterforske årsaken til smitten i vannet.

Varaordfører i Askøy sier til VG at det ikke er en løsning i sikte de nærmeste dagene.

– Først må vi være sikker på årsaken. Det er litt farlig å si hva løsningen er når vi ikke kjenner årsaken. Når årsaken er klarlagt så vil det bli tiltak av valgt karakter som er nødvendig for å få sikkert vann. Det er ingen løsning de nærmeste dagene sånn utsiktene er for øyeblikket, sier varaordfører Bård Espelid til VG.

I går ble det funnet flere tarmbakterier i drikkevannet tilknyttet Kleppe Vannverk.

Folkehelseinstituttet skal også bidra med feltepidemiologer i Askøy i dag.

Espelid forteller at de er et team på tre stykker. Han presiserer at teamet også har tett kontakt med hovedkontorets kompetansemiljøer.

I dag har han vært i introduksjonsmøte med dem.

Dette skal FHI bistå med

– De er i en hektisk fase og de skal sette seg inn i fakta. Det er viktig at de får komme i gang med arbeidet de skal gjennomføre, sier han.

Han forteller at arbeidet til FHI har tre dimensjoner.

– Det første er at de skal kartlegge hvor kilden til det infiserte vannet er. Og det skal de prøve å kartlegge gjennom intervjuer med tidligere pasienter. Hovedmålet med det arbeidet er å entydig konkludere med at det er vannbåren smitte, det vil si at vannet er årsaken, for å utelukke andre teoretiske kilder.

Videre skal de, gjennom disse intervjuene og analysene fra vannet, kunne si noe om omfanget av utbruddet. Og hva prognosene vil være fremover.

– Vi er i en situasjon der mange fortsatt har plager, sier Espelid.

FHI vil også, gjennom intervju, prøve å kartlegge hvilke områder som er infisert. Dette er for å se hvordan smitten har spredt seg i distribusjonsnettet – og finne ut av hvordan den eventuelt har kommet seg inn.

Espelid informerer også om at de vil gi generell støtte med kompetanse. Blant annet omkring hvordan vannverkssystemet er.

– Er det noen utfordringer ved arbeidet med å finne årsaken til smitten i vannet?

– Nå har vi fokus på å kunne konkludere årsaken.

– Å finne årsak er viktig for å iverksette riktig tiltak i riktig område, det er hovedutfordringen for øyeblikket. Vi jobber så intenst og med de ressursene vi føler er nødvendig og vi er takknemlig for støtte fra FHI, sier Espelid.

– Opplever at vi jobber strukturert

Vannbakterien som er funnet i drikkevannet kan også smitte mellom mennesker.

– Hvilke tiltak blir gjort for å unngå smitte mellom folk?

– Vår anbefaling er at vi må ha god hygiene. Spesielt god håndhygiene. Det er en del av rådet i forhold til forebygging, i tillegg til råd om kokevarsler.

Espelid forteller også at de vurderer om de skal øke kapasiteten på drikkevann. Per nå er det satt ut 15 tanker – og han mener de har «relativt god dekning».

Her står en kvinner og fyller på vann fra en vanntank som er plassert i kommunen. Foto: Bringedal, Terje

– Legevakten har økt kapasitet for å håndtere den medisinske biten av saken, sier han.

Til TV2 innrømmer han at kommunen ikke klarer å kontrollere utviklingen av smitten.

– Det er en epidemi, og den er fortsatt aktiv.

Til VG sier han imidlertid at de jobber strukturert.

– Jeg opplever at vi jobber strukturert og målrettet i forhold til å finne en løsning på den svært uheldige situasjonen. Det er stor innsats blant ansatte og jeg vil berømme mange som står på utover det som kan forventes.

Nytt høydebasseng tatt i bruk

Ifølge Bergens Tidende skulle det mistenkte høydebassenget snart stenges og erstattes med et nytt.

– Hvor er dere i den prosessen?

– Å konkludere at årsak entydig kan knyttes til høydebassenget, det er ikke grunnlag for å konkludere at det er det. Det er altfor tidlig å si.

– Men det nye høydebassenget er gradvis tatt i bruk nå på grunn av situasjonen som har oppstått.

Vannkvaliteten var et av argumentene for å bygge et nytt høydebasseng.

– Høydebasseng har høy risiko for å være utsatt for infiserte kilder. Det er et svakt og kritisk punkt i et vanndistribusjonsystem.

Han sier at det var høyt påkrevet med et nytt.

Flere ubesvarte spørsmål

Torgeir Sæter, fungerende rådmann og smittevernlege Thomas Hetland har i dag uttalt seg på en pressebrief hvor flere medier var til stede.

Sæter peker på at de har kontroll på håndteringen, men enda ikke funnet årsaken til smitten.

Mange beboere i Askøy stiller spørsmål ved dårlig informasjon fra kommunen.

– Vi prøver å legge ut i media på alle plattformer for å nå befolkningen mest mulig, sier Hetland.

Under pressebriefen kom det også frem at de hadde forståelse for at beboerne blir preget økonomisk av dette. De sier imidlertid at de ikke har tatt standpunkt til det økonomiske enda.

De regner også med at kokevarslet blir langvarig og presiserer at de nå må få klarhet i hva som er smittekilden. Man må beregne at dette kan ta flere dager.

Sæter sier at høydebassenget fremdeles er det mest aktuelle.

– Vi vil teste ut og ta prøver flere steder på ledningsnettet. Før vi vet holder vi alle muligheter åpne.

De som har vært dårlige, men som ikke har vært i kontakt med helsevesen, har ikke blitt kartlagt av kommunen.

– Vi har en antagelse fra andre hendelser. Når vi har sagt at det kan være 2000 så er det en antagelse.

Smittvernlegen sier at det er viktig å vite mer om det totale bildet av befolkningen som er syk.

– Men om det er mulig å få kartlagt helt eksakt kan være vanskelig. Men vi får ogsp hjelp av FHI til å kunne kartlegge dette bedre. Det er ønskelig å få et totalbilde av den syke befolkningen på Askøy, sier han.

Ifølge Sæter er mengden syke som kommer til legevakten «rimelig konstant».

De har enda ikke tatt stilling til hvilke vurderinger som skal ligge til grunn for hva som skjer når skoler og barnehager åpnes etter pinsen. Før helgen hadde 100 elever på barneskoler på Askøy blitt syke.

– Så langt er det ingen grunn til å stenge, sier Sæter.

Han peker likevel på at de må finne ut av hvordan vannsituasjonen skal håndteres.

Publisert: 09.06.19 kl. 12:33 Oppdatert: 09.06.19 kl. 13:24