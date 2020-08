Vil vurdere å stenge elsparkesykler på natten

Samferdselsminister Knut Arild Hareide tør ikke si om eller når lovendringer for elsparkesykler kommer, men åpner for å stenge sykler nattetid.

I starten av juli kom nye tall fra Oslo skadelegevakt, som viser at skadene på elsparkesykler ofte skjer på natten når personer er påvirket av rus. Dette til tross for at langt flere personer bruker syklene på andre tider av døgnet.

Legevakten har derfor bedt om at sparkesyklene stenges om natten.

På et pressetreff etter et møte mellom Drammen, Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og samferdselsdepartementet, sier Hareide at de nå åpner for at sparkesyklene kan stenges nattetid.

MØTTE PRESSEN: Samferdselsminister Knut Aril Hareide. Foto: Frode Hansen

Trenger ikke være nasjonal føring

– Vil dere vurdere å stenge av syklene etter klokken 23?

– Ja, så absolutt. Blant annet i Drammen informerte de i dag om at de stenger sparkesyklene av klokken 22, og har hatt en positiv erfaring med det, sier Hareide.

Han presiserer riktignok at dette kan være forskjellig for diverse byer og kommuner.

– Kanskje kan det være et samarbeid mellom kommune og bransje på hvordan det fungerer. Det trenger ikke nødvendigvis være en nasjonal føring på et sånt type spørsmål.

Han vil ikke si noe om hvilke spesifikke lovendringer de eventuelt vil prøve å innføre.

– Det vi ønsker er å få en tydeligere lovregulering av elsparkesykler. Det ser vi behov for ut ifra det bilde som er der i dag. Kommunene er tydelige på at de ønsker og å ha et eierskap til dette i sin kommune.

Vil vente på svar fra retten

Han legger til at kommuner som Bergen og Trondheim har skapt rammer rundt lovgivningen for elsparkesykler.

– Men dette blir nå utfordret i retten. Så må vi se, hvilket lovgrunnlag som ligger til grunn, og ut ifra det må vi vurdere om det er behov for lovendringer.

– Når planlegger dere å få i gang lovendringene?

– Vi er i gang med vårt arbeid og vi gikk i gang før sommeren. Men skal det komme lovendringer så er det ganske stort arbeid. Så er ikke alt lovgrunnlaget tydelig, og det ser vi og ut fra de dommene som foreløpig ligger i tingretten i Trondheim og Bergen. Så vi vurdere om det er behov for tydeligere forskrifter eller lovendringer.

Hareide tror ikke eventuelle lovendringer vil påvirke de som har kjøpt elsparkesykler privat.

– Det vil først og fremst være for de selskapene som leier ut. De kommunene som var her i dag var tydelige på at de private elsparkesyklene fungerte ganske godt og at utfordringen her først og fremst er de store selskapene.

– Behov for en selvråderett

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg (Ap), sier de er fornøyde med hva de fikk ut av møtet og at de har svært få problemer med sparkesyklene hos seg.

– Vi har vært i dialog med samtlige, men i dag har vi bare avtale med én aktør som er til stede.

Hennes teori er at problemet oppstår når aktører kommer inn i kommuner uten avtale.

– Det er verre når et er aktører som kommer og ikke har avtale med kommunen. Det er det som er det problematiske. Det kommunene la frem i dag er at det er behov for en selvråderett, hvor kommunene kan si at du må ha en avtale for å være der.

Publisert: 06.08.20 kl. 13:09

