EKSPERT: Johan Giesecke er professor emeritus ved Karolinska Institutet i Stockholm. I dag er han rådgiver for svenske folkehelsemyndigheter og Verdens Helseorganisasjon (WHO). Foto: Ali Lorestani, TT NYHETSBYRÅN

Svensk helsetopp om norske coronatiltak: - Må ha is i magen

Johan Giesecke var statsepidemiolog i Sverige i ti år. Nå er han rådgiver for Verdens Helseorganisasjon (WHO). Han mener det er feil strategi når Norge strammer inn på coronarestriksjonene, etter først å ha lempet på tiltakene.

– Jeg mener det ikke er smart å skifte frem og tilbake på denne måten. Folk blir forvirret av det. Om man gjør endringer ofte, vil det ikke fungere i et smittevernperspektiv. Det gjelder ikke bare Norge, men alle land, sier Giesecke.

Fredag varslet helseminister Bent Høie at Norge vil innføre et nasjonalt forbud mot alkoholservering etter midnatt, gjeldende fra lørdag, etter at alkoholservering har vært tillatt til klokken 03.00.

Regjeringen fraråder dessuten unødvendige utenlandsreiser, også til «grønne» land.

Giesecke mener at når helsemyndighetene bestemmer seg for et tiltak, så må man holde på det en viss tid.

– Det er ikke en god løsning å skifte fra dag til dag, selv om smittetallene går opp. Man må ha is i magen, og holde seg til det man har bestemt seg for i utgangspunktet.

Det var i et intervju med den svenske avisen Svenska Dagbladet lørdag at Giesecke kommenterte endringene som regjeringen kunngjorde på en pressekonferanse fredag.

– Norge tillot reiser til Gotland den ene uken, for å gå tilbake på beslutningen uken etterpå, sa Giesecke også.

– Kan slike endringer svekke publikums tiltro til helsemyndighetene, slik du ser det?

– Nei, det tror jeg ikke. Men det blir praktisk besværlig for folk som skal forholde seg til stadige endringer.

Giesecke sier mindre immunitet er årsaken til at smittetallene i Norge og Danmark nå øker, mens trenden i Sverige lenge har vært nedadgående.

– Det har vært langt færre smittetilfeller i Norge og Danmark enn i Sverige. Flere svensker har hatt covid-19 enn i nabolandene, og derfor er immuniteten mer utbredt i Sverige.

Men også Sverige har hatt et lite tilbakeslag den siste uken, sier han.

– De siste dagene har vi sett en liten økning blant unge voksne, i alderen 20 til 29 år. Men totalt sett har vi hatt en nedgang, og det har gått raskt nedover, sier han.

Den tidligere statsepidemiologen mener det er altfor tidlig å slå fast hvilke strategier som kommer til å bli stående som de som fungerte best.

– Det må vi vente lenge for å kunne konkludere med. I dag er det altfor tidlig å sammenligne valgene de ulike landene har tatt. Om fem år vil vi kanskje se hvordan de ulike strategiene har fungert. Kanskje vil det ta lenger tid. Men det kan vise seg at flere ulike strategier kan ha fungert.

– Hvor lang tid tror du det vil ta før en vaksine foreligger?

– Det er vanskelig å si, men det vil nok ta lang tid. Vi snakker i alle fall om mer enn et halvt år fra nå. Så gjenstår det å se hvor effektiv en vaksine blir. Vi må huske på at eldre og syke er mindre mottagelige for vaksine enn yngre og friskere pasienter. Det gjelder alle vaksiner, sier Giesecke.

Publisert: 09.08.20 kl. 20:32

