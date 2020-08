GIR SEG: Hans Geelmuyden er ferdig som toppsjef i Geelmuyden Kiese. Foto: Mattis Sandblad

Hans Geelmuyden går av

Hans Geelmuyden går av som toppsjef for PR-byrået Geelmuyden Kiese.

Nå nettopp

Det bekrefter Geelmuyden til VG, etter at Dagens Næringsliv først omtalte saken.

– Vi skal utvikle et kommunikasjonsselskap for fremtiden, og da har jeg spurt meg selv om at den som skal lede det arbeidet er en 63-åring. Svaret jeg har kommet frem til, sammen med partnerne i selskapet, er at det ikke er det, sier Geelmuyden.

Det er Karne Lykkebo (38) som tar over som konsernsjef i byrået, men Geelmuyden fortsetter som styreleder i selskapet.

PR-veteranen fikk betydelig omtale tidligere i sommer da han kalte kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf en «autoritær ekstremist» og ba ham «lære seg vestlige verdier».

Geelmuyden erkjente i ettertid at kommentarene hans var rasistiske.

– Dette kunne jeg ikke sagt til hvem som helst. Derfor blir det rasistisk, sa Geelmuyden da.

Søkelyset han fikk rettet mot seg har påvirket at han velger å gå av nå, forteller han.

– Vi har diskutert dette siden januar, men det fremskyndet beslutningen min. Kommunikasjon handler mye om timing, sier Geelmuyden.

Bråket tidligere i sommer endte blant annet med at IKEA og LO brøt samarbeid med Geelmuyden Kiese.

Publisert: 03.08.20 kl. 10:57

Mer om Geelmuyden Kiese

Fra andre aviser