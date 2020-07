TRADISJON TRO: Kronprinsfamilien har også i år lagt sommerferien til Dvergsøya i Kristiansand. Familiens to hunder, labradoodlene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle, er også med. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Norgesferie for kronprinsfamilien – nyter sommeren på Sørlandet

Kronprins Haakon lader opp til 47-årsdagen med sommeridyll med familien på Dvergsøya utenfor Kristiansand.

Med sol i ansiktet og blått hav i horisonten inviterte kronprinsfamilien i år for sjette gang til offisiell fotografering på Dvergsøya, der de har leid Vogts villa av Kristiansand kommune siden 2009. Se bildene i billedgalleriet under.

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og de to hundene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle er alle på plass på feriestedet.

Mandag fyller kronprins Haakon 47 år. Selve dagen feirer han privat, og kongehuset vil ikke dele noen detaljer om planene.

Norgesferie

Men det som er klart, er at det som for mange andre, også blir norgesferie for kongefamilien denne sommeren.

Mens kongeparet skal være på sitt landsted på Mågerø store deler av ferien, ferierer kronprinsfamilien på Sørlandet. Kongefamilien skal også tilbringe tid om bord i kongeskipet Norge.

Kronprinsesse Mette-Marit har allerede tilbrakt mye tid på Sørlandet de siste ukene for å være sammen med sin mor Marit Tjessem etter at Tjessems kjæreste Magnar Alfred Fjeldvær gikk bort 15. juni. Fjeldvær ble 83 år gammel.

– Vi vil savne Magnar, som betød mye for familien, uttalte kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit til Dagbladet etter dødsfallet.

fullskjerm neste SKOLEKLAR: Prinsesse Ingrid Alexandra begynner på Elvebakken videregående skole i Oslo sentrum til høsten.

Barna vokser til

For kronprinsparets barn er det også viktige begivenheter i vente i høst.

Prins Sverre Magnus (14) skal konfirmeres, mens prinsesse Ingrid Alexandra (16) begynner på Elvebakken videregående skole.

Og at de to barna vokser til, er også tydelig på sommerbildene. Der kan man nå telle til sammen fem piercinger i prinsesse Ingrid Alexandras ører.

Publisert: 19.07.20 kl. 22:24

