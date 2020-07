forrige





fullskjerm neste BEST I SØR: Sørlandet får det beste været neste uke. Dette er fra Dvergsøya utenfor Kristiansand fredag.

Hit må du dra for å finne finvær nå

Etter uker med ustabilt vær, må de fleste fremdeles smøre seg med tålmodighet i vente på sol og varme. Meteorologen tipser likevel om én landsdel som får bedre vær enn resten av landet den neste uken.

– Den kommende helgen vil de fleste delene av landet være preget av nedbør som følge av en nedbørsfront som ligger over landet, sier vakthavende meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt.

Unntaket i helgen er Troms og Finnmark, der det i større grad vil være opphold. Ifølge Berge kan det også her komme nedbør i helgen.

Til uken som kommer, vil også temperaturene falle i de fleste delene av Norge.

Likevel finnes det steder du kan unngå lave temperaturer og regn. Østlandet og Sørlandet er de to landsdelene som venter det varmeste og fineste været, men også her kan det komme perioder med nedbør, sier meteorologen.

På spørsmål om hvor solhungrige nordmenn bør dra for å finne det beste ferieværet, svarer Berge:

– Klarer du deg med temperaturer mellom 15 og 19 grader, så vil Sørlandet ha stort sett opphold og perioder med sol. Det er ikke de høye sommertemperaturene, men det er heller ikke så verst vær.

Da vet du med andre ord hvor du bør dra om du vil finne finvær nå.

Ifølge meteorologen er det blant annet to lavtrykk, det ene like ved Island og det andre fra øst, som gjør at de fleste landsdelene får lavere temperaturer og nedbør den neste uken.

Får mest sol og varme

De siste ukene har været på Østlandet vært varierende. Slik vil det fortsette, men solen vil kunne titte frem i perioder.

– Det ser ut som at temperaturene vil holde seg mellom 15 og 19 grader. Det er ventet ustabilt vær med byger den neste uken. Folk på Østlandet kan likevel få perioder med bedre vær, sier Berge.

Helt i sør finner man derimot det beste været den kommende uken. Ifølge meteorologen er det likevel ikke ventet bare solskinnsdager her heller.

– Sørlandet vil også få skiftende værtyper, med både sol og regnbyger. Temperaturen vil ligge mellom 15 og 18 grader.

REGN: For de minste så blir det mulighet til å hoppe i pyttene neste uke, det blir nedbør mange steder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Berge legger til at Sørlandet er landsdelen der det er størst sjanse for at det blir oppholdsvær tidlig i uken som kommer. Hun sier det er her man bør dra om man ønsker flere dager med oppholdsvær.

–Det er ventet oppholdsvær frem til tirsdag, muligens onsdag. Deretter kommer det byger over denne landsdelen også.

– Stor usikkerhet rundt temperaturer

I våre nordligste deler av landet, i Troms og Finnmark, er det etter helgen ventet ustabilt vær med nedbørsperioder. Berge sier at det ser ut som at temperaturene vil falle noe den neste uken.

I Finnmark vil temperaturene falle tidlig i uken som kommer, enten mandag eller tirsdag, sier meteorologen.

Likevel skal man kunne se noe høyere temperaturer i Finnmark enn det som er ventet for Vestlandet og Midt-Norge. Det er ifølge meteorologen stor usikkerhet rundt temperaturene i nord den neste uken, som trolig kan svinge mellom ti og 19 grader.

– I Tromsø er det også store usikkerheter rundt temperaturer, men rundt ti til 13 grader kan man se her.

Litt lenger sør, i Nordland, er det også ventet ustabilt vær. Her er det imidlertid ventet enda lavere temperaturer, trolig mellom ni og 13 grader.

Heller ikke Vestlandet får noe særlig varmt sommervær neste uke.

– Her går temperaturene ned på mandag eller tirsdag. Det er ventet at temperaturen vil ligge fra ti til 14 grader.

Det samme gjelder for Midt-Norge, hvor varmen faller etter helgen, sier meteorologen.

– Vestlandet og Midt-Norge kommer til å få noen av de laveste temperaturene den neste uken.

Publisert: 17.07.20 kl. 19:50 Oppdatert: 17.07.20 kl. 20:02

